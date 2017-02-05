Girişimci gençlerin adresi GGM

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın vizyon projelerinden olan Genç Girişimciler Merkezi, kendi işini kurmak isteyen gençlerin vazgeçilmez adresi oldu.

Türkiye’de bir belediye tarafından ilk kez İzmit Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen ve Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde bulunan Genç Girişimciler Merkezi’nin amacının 18-30 yaş arası gençlere girişimcilik olgusunun kazandırılması, girişimci adayı gençlerin keşfedilmesi, kendi işini kurmak isteyen gençlere yol gösterilmesi olduğu kaydedildi.

BAŞKAN DOĞAN, GENÇLERE ÖNEM VERİYOR

Genç Girişimciler Merkezi’ni 5 binden fazla gencin ziyaret ettiğini söyleyen merkezin koordinatörlüğünü yapan Enis Göçer, “ Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan, gençlere büyük önem veriyor. Gençler için sayısız projeye imza atan Belediye Başkanımız, bu merkezi açarak gençlerin iş hayatın atılıp ülkemize katma değer katmalarının da önüne açmış oldu. Merkezimizi ziyaret eden binlerce gençten 600 kadarına iş kuracakları işler ile ilgili gerekli bilgileri aktararak ilgili yönlendirmeler yapıldı.

GENÇLERE ÜCRETSİZ OFİS İMKANI

Girişimci olmak isteyen ve bir iş fikrine sahip olan her gence hizmet verdiğimiz merkezimizde birebir ücretsiz danışmanlık hizmeti de sunmaktayız. İzmit Belediyesi olarak, genç girişimcilerin rekabet edebilirliklerini arttırmak için kuluçka merkezi görmekteyiz. Bilişim ve bilişim sistemleri alanında şirket kuracak olan gençler, belirli kriterlerden geçtikten sonra merkezimizde firmalarını kurmaktadır. Halen 8 girişimcimiz merkezimizin imkanlarından yararlanmaktadır. Kuluçka dönemini geçiren girişimciler ise, bir yıl sonra rekabet edebilir ve kendi iş yeri giderlerini karşılayabilir duruma gelmektedir. Merkez bünyesinde faaliyet gösteren girişimcilere ofis alanı, sarf malzeme desteği, sekretarya hizmeti, koçluk hizmetleri, kurumsal eğitim hizmetleri gibi bir çok ücretsiz hizmeti de sunmaktayız.. Ayrıca İzmit Belediyesi Genç Girişimciler Merkezi olarak girişimciyi destekleyen kamu kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışmalar yapılıyor ve ortak projeler yürütüyoruz. Kocaeli Valiliğimiz ile yürüttüğümüz ve Genç Girişimciler Merkezimizin diğer illere de yayılmasını kapsayan projemiz devam etmektedir. KOSGEB, MARKA, Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli Ticaret Odası gibi kurumlarla ortak çalışmalar ve stratejilerde yürütmekteyiz” şeklinde konuştu.