Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen “Güzel Evim Güzel Kentim Projesi”, kentin 12 ilçesindeki çeşitli bulvar ve caddelere estetik görünüm kazandırıyor. Örnek proje kapsamında görsel kirlilik oluşturan binalar tespit edilip, cephe iyileştirme çalışmaları yapılıyor. Daha önce çeşitli bulvar ve caddelerde yapılan ve kente estetik bir görünüm kazandıran proje, şimdi de Akçaray tramvay hattı güzergahında bulunan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda devam ediyor. Çalışmalar tramvayın geçeceği bölgedeki dış görünümünde yıpranmalar oluşmuş binalardan 78’inde sürdürülüyor. Şu ana kadar 30 binada cephe iyileştirme uygulamaları tamamlandı.
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GMK Bulvarı’na cephe iyileştirme çalışması
Akçaray tramvay hattında kalan GMK Bulvarı’na cepheli 78 binada cephe iyileştirme projesi uygulanıyor.
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