Göçebelerin çadırları kaldırıldı!

İzmit Belediyesi Zabıta ekipleri, Sanayi Mahallesi’nde görüntü kirliliğine son verdi.

Gökova Sokak’ta iki ayrı yerde bulunan 25 adet çadır konusunda bölge sakinleri rahatsızlıklarını İzmit Belediyesine ilettiler. Vatandaşlardan gelen yoğun şikayeti de dikkate alan İzmit Belediyesi Zabıta ekipleri göçebe şeklinde yaşayanlara çadırları kaldırmaları konusunda uyarıda bulundu. Atıklarını çevreye rastgele de atarak kirliliğe neden olanların uyarıları dikkate almamaları üzerine Zabıta ekipleri harekete geçti. Geniş güvenlik önlemleri altında iş makinaları yardımıyla bölgedeki çadırların kaldırıldığı, şahıslara da bir daha çadır kurmamaları konusunda uyarıda bulunulduğu bildirildi.