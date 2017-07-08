Göçmen Börekçisi, İzmit merkezde yeni şube açtı

Sabahların aranan lezzetlerinden biri olan Göçmen Börekcisi’nin Halkevi şubesi dün gerçekleştirilen açılış programı ile hizmete girdi

Göçmen Börekçisi’nin 90. şubesi Halkevi’nde açıldı. Halkevi Şubesi’nin işletmeciliğini Körfezli iş adamları Erdinç ve Osman Çakmakcı kardeşler yapıyor. Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No:103’te dün gerçekleştirilen açılış programıyla mekan hizmete girdi. Açılışa İzmit Belediyesi Başkan Vekili İbrahim Bulut’un yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Açılış öncesinde konuşma yapan Bulut, bu tür mekanların kentimize katkı sağladığını belirterek bol bereketli kazanç temennisinde bulundu.

04:00’DAN 21:00’E KADAR AÇIK

Lezzeti gönüllere taht kurmuş olan Göçmen Börekcisi Halk evi şubesi 90 metrekare kapalı alan ve açık alan bölümüyle birlikte 5 deneyimli personeliyle sizlere hizmet verecek. Yolu halk evinden geçen geçmeyen herkesi mekanına bekleyen işletmeci Erdinç Çakmakcı, sabah 04:00 ile 21:00 saatleri arasında açık olacaklarını ifade etti. Açılış edilen dualar ve katılımcılar tarafından kesilen kurdele sonrası ikramlarla sona erdi. Hatice ŞENTÜRK