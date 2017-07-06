Göçmen Börek’ten yeni şube açılışı

Göçmen Börekçisi Halkevi bayisi bugün düzenlenecek olan törenle hizmete giriyor

Lezzeti ve damakta kalan tadıyla Türkiye’de yüzlerce şubesi bulunan ve ilimizde de onlarca şubesiyle hizmet veren Göçmen Börekçisi bugün itibari ile İzmit Halkevi mevkiinde faaliyetlerine başlıyor. Saat 14.00’te açılışı gerçekleştirilecek olan Göçmen Börekçisi Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No: 103’te hizmete giriyor.