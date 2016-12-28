Gökhan Duman bu ne hırs!

Liseler Arası B Genç Kızlar Voleybol Çeyrek Final maçında Gebze Anibal Anadolu Lisesi ile Muammer Dereli Fen Lisesi, Hasan Gemici Spor Salonu’nda karşılaştı.

Saha içinde spor adına olması gereken rekabet en üst seviyede yaşandı. Ancak Gebze Anibal Beden Eğitimi Öğretmeni Gökhan Duman işi hayli bir abarttı.

RAHATSIZ EDİCİYDİ

Alınan ve verilen sayıların neredeyse tamamına reaksiyon gösteren Duman, sık sık hakemleri rencide edici cümleler sarf etti. İlk sette kırmızı, ikinci sette de sarı kart gören, bir ara da maçın gözlemcisi ile de tartışan Gökhan Duman’ın rahatsız edici tavırları hem kendi, hem rakip takım oyuncularını hem de hakemleri olumsuz etkiledi.

MAÇTAN SONRA GÖRÜŞELİM!

Kurallarla ilgili eksik bilgisi olduğu belli olan Duman, bir oyuncunun bir sette birden fazla değişemeyeceğini bilmemesine rağmen ısrarla hatasının üzerine gitmesi, üzerine üstlük hakemlere “Bu kuralları siz mi koydunuz?” diyecek kadar şaşırtmasının yanında, gözlemciye de “Sıkıntın varsa senin ile maçtan sonra görüşelim” diyebilecek kadar cüretleşmesi sinir bozdu.

MESLEKTAŞINDAN DERSLİK CEVAP

Duman’a en güzel cevabı ise meslektaşı yani, Muammer Dereli Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni verdi. “Burada maç yapıyoruz. Bir rahat bırak insanları. Oyunumuzu oynayalım” diye tepki gösterdi. Zaman zaman oyuncularını sert bir şekilde eleştiren hatta oyuncularından Beyzanur’a “Gerizekalı” diyerek çok ayıp eden Gökhan Duman’ın kendine çeki düzen vermesi gerekiyor. Erdem ÖVÜÇ