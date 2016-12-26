Gökhan’ın füzesi yetmedi

Kocaeli Güneşspor’un takım kaptanı Gökhan Şahin, Nusretiye karşısında elinden gelen mücadeleyi sahaya yansıttı.

Gökhan, skor 2-0’ken serbest vuruştan çok şık bir gole imza attı ve fark bu gol sonrasında 1’e indi. Güneşspor maçta 2-2’yi Uğurcan ile buldu ancak Emin ve Akın’ın gollerine engel olamadı. Gökhan’ın füzesi maçtaki güzel anlardan birisi olarak hafızalarda kaldı.