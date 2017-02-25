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Göktuğ attı, Gebze Anibal şampiyon oldu!

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Göktuğ attı, Gebze Anibal şampiyon oldu!
2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Okullar Arası Genç Erkekler Futsalda şampiyon Gebze Anibal Anadolu Lisesi oldu.

Gazi Lisesi’ni çekişmeli geçen final maçında Göktuğ Ali Kapucu’nun golleri ile 3-0 mağlup eden Anibal, mutlu sona ulaşan taraf oldu. Maçın ardından dereceye giren okullara kupaları düzenlenen törenle verildi.

 

ASLAN ÇİMENTO ÜÇÜNCÜ OLDU

8 Şubat’ta başlayan ve 74 okulun 22 gruba dağıldığı Okullar Arası Genç Erkekler Futsal üçüncülük ve final maçları Yahyakaptan’da alan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynandı. Darıca Aslan Çimento MTAL, İzmit Muallim Naci Anadolu Lisesi’ni Yunus Emre Özaydın ve İsa Kandeğer’in golleri ile 2-1 mağlup ederek kürsüde 3. sırada kendine yer buldu.

 

AHMET KALESİNDE DEVLEŞTİ

Bu maçın ardından final maçına geçildi. Güçlü rakiplerini bir bir devirerek finale çıkan iki okul Gebze Anibal Anadolu Lisesi ile İzmit Gazi Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi. Genç ve yetenekli futsalcılar parkede hünerlerini sergilerken mücadelenin ilk yarısı Anibal’ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Anibal kalecisi Ahmet Çelik’in şahane bir maç çıkardığı mücadelenin ikinci yarısında da Anibal’ın üstünlüğü vardı.

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İLK 3 ŞAMPİYONAYA GİDİYOR

İkinci 15 dakikalık zaman diliminde ilk golün sahibi, Kocaeli Güneşspor’da futbola başlayan ve son 2 yıldır Gebzespor alt yapısında forma giyen Göktuğ Ali Kapucu 2 gol daha buldu. Skor 3-0 olduktan sonra rahat bir maç çıkaran Gebze Anibal Anadolu Lisesi şampiyonluğunu ilan etti. Maçın ardından Anibal’ın sporcuları büyük bir sevinç yaşarken, ilk 4 okula ödülleri düzenlenen tören ile verildi. Genç Erkek Futsalda ilk 3 sıradaki okullarımız ilimizi temsil edecek. Ahmet AKAY

 

GENÇ ERKEKLER FUTSAL SIRALAMA

1.GEBZE ANİBAL AL

2.İZMİT GAZİ ANADOLU LİSESİ

3.DARICA ASLAN ÇİMENTO MTAL

4.İZMİT MUALLİM NACİ AL

 

FİNAL MAÇI

İZMİT GAZİ ANADOLU AL: 0 GEBZE ANİBAL AL: 3

SALON: Şehit Recep Topaloğlu

İZMİT GAZİ ANADOLU AL: Talha Özler **, Faruk Erdoğan ***, Berk Orhan Süer **, Tunahan Kara **, Mertkan Zeki Süer **, Emre Görkem İvedeli ***, Ahmet Bostan **, Metincan Atay **, Gökdeniz Kara **, Eminali Filiz ***, Emirhan Can **, Batuhan Çakmak **

GEBZE ANİBAL AL: Ahmet Çelik ***, Bayram Şahin ***, Haydar Süren ***, Mert Cantürk ***, Mehmet Kutay Karabucak ***, Berat Erkek ***, Burak Azim Uslu ***,Yasin Günay ***, Nuri Cemal Bozkurt ***, Göktuğ Ali Kapucu ****, Ahmet Çelik ***

GOLLER: Göktuğ Ali Kapucu (3)

DEVRE: 0-1 Gebze Anibal

MAÇ SONUCU: 0-3 Gebze Anibal

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ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI

İZMİT MUALLİM NACİ AL: 1 DARICA ASLAN ÇİMENTO MTAL: 2

SOLON: Şehit Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Sabit Selvi ***, Halim Yılmaz ***

İZMİT MUALLİM NACİ AL: Enes Kabakoz **, Ömer Selim Akçakay ***, Ahmet Eren Bir **, Caner Aydın **, Hakkıcan Bostan **, Bedirhan Talha Akkaş **, Muhammet Şamil **, Salih Eren Büyükada **, Hasan Aydoğan ***

DARICA ASLAN ÇİMENTO MTAL: Yunus Emre Özaydın ***, Onur Tosun ***, İsa Kandeğer ***, Yusuf Gümüş ***, Muhammet Fatih Atay ***, Halit Mert Cüre **, Ertuğrul Oğuzhan Ödün ***, Serhat Uğur ***, Turan Sarıçay ***, Emirhan Aslan ***, Atacan Atabey ***

GOLLER: Muhammet Demir (1)(İzmit Muallim Naci AL), Yunus Emre Özaydın (1), İsa Kandeğer (1)(Darıca Aslan Çimento MTAL)

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