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Gökyüzü şenlendi

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Gökyüzü şenlendi
Körfez’de 44. Altın Kiraz Festivali kapsamında her yaş için etkinlikler vardı. En renklisi ise çocuklar için yapıldı. Yüzlerce uçurtma, Körfez’in semalarında renkli görüntüler oluşturdu

Körfez Belediyesi tarafından bu yıl gerçekleştirilen 44. Altın Kiraz Festivali kapsamında çocuklar unutulmadı. Yarımca sahilinde gerçekleştirilen Uçurtma Şenliği’nde renkli görüntüler vardı. Etkinliğe; AK Parti Milletvekili ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve eşi Bilge Baran, Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş ve çok sayıda çocuk katıldı.

 

ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ

Uçurtma Şenliği, çocukların oyun gruplarında eğlenmesiyle başladı. Ardından palyaçolar eşliğinde müzik gösterileri, çocukları adeta coşturdu. Çocukların coşkusuna ortak olan ve Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, yaptığı kısa konuşmada, çocuklara yapılan yatırımların geleceğe yapılan en güzel yatırım olduğunu belirtti. AK Parti Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu da düzenlenen etkinlik nedeniyle Başkan İsmail Baran’a teşekkür etti.

 

RENK CÜMBÜŞÜ VARDI

Yapılan konuşmaların ardından çocuklara AK Parti Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve eşi Bilge Baran tarafından uçurtmaları dağıtıldı. Ayrıca alanda çocuklar için dondurma ikramı da vardı. Uçurtmaların tek tek havalanması sonrasında Körfez semalarında adeta renk cümbüşü oluşurken, Başkan İsmail Baran alandaki piknik alanlarında vatandaşlarla bir araya geldi.

 

PENALTI ATTILAR

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Başkan İsmail Baran ve beraberindekiler daha sonra farklı bir etkinliğe daha katıldı. Festival kapsamında düzenlenen Spor Akademisi Penaltı Yarışması’nda çocuklarla birlikte oldu. Onlarla birlikte topun arkasına geçen Başkan İsmail Baran, penaltı atışı yaptı. Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu da ilk şutunda golü atmayı başardı. Protokol üyeleri daha sonra çocuklara futbol topu dağıttı.

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