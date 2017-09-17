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Göl manzaralı Turizm Meslek Lisesi için geri sayım başladı

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Göl manzaralı Turizm Meslek Lisesi için geri sayım başladı
Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yıllar önce planladığı Turizm Meslek Lisesi Uygulamalı Otel inşaatında ilk kazma vuruldu. Sapanca Gölü Manzarası olan otel ve okul Maşukiye Bölgesi’ne değer katacak

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından planlanan, ihalesi tamamlanarak geçtiğimiz hafta inşaatına başlanan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Maşukiye Turizm Okulu 600 günde tamamlanacak. Maşukiye Mahallesi’nde Sapanca Gölü Manzarası bulunan okul içerisinde 180 yatak kapasiteli bir de otel olacak. İçerisinde 24 derslik düşünülen komplekste 82 oda ve restoran yer alacak.

BAŞARI DERECESİNE GÖRE

Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Maşukiye Turizm Okulu 29 dönüm arazi üzerinde inşa edilecek. 17 Milyon 500 bin TL’ye mal olacak okula sınav başarı derecesine göre öğrenci kabul edilecek. Okulun hedefi ise 600 öğrenci olarak kabul ediliyor. Eğitim ve öğretimin dışında konaklama hizmeti de verecek olan bu yeni okul, bölüm öğrencilerine teorikte eğitim verirken pratikte de deneyim sağlayacak. Bülent EKİNCİ

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