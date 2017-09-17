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Golcü sorunu apaçık ortada

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Golcü sorunu apaçık ortada
Sultanbeyli ve Uşak maçlarındaki iyi mücadelesinin karşılığını sadece 1 puan olarak alan Kocaelispor, Tekirdağspor karşısında da aynı muameleyi gördü.

Sultanbeyli ve Uşak maçlarındaki iyi mücadelesinin karşılığını sadece 1 puan olarak alan Kocaelispor, Tekirdağspor karşısında da aynı muameleyi gördü. Önceki gün bir çokyüzde yüz gollük pozisyon kaçıran Kocaelispor’da, üçüncü bölgedeki bitiricilik sorununun sezon öncesinden beri alarm verdiği apaçık belliydi

 

KIRILMA ANLARINDAKİ ŞANSSIZLIK

Önce Sultanbeyli, ardından Uşak ve şimdi de Tekirdağspor maçları… 3.Lig 3.Grup temsilcimiz Yeşil Siyahlıların, bu maçlardan 9 puan çıkarması içten bile değildi. Sultanbeyli maçında öne geçtikten sonra rakibin penaltıdan bulduğu gol, Uşak maçında Kocaelispor 1-0 öndeyken Burak Süleyman’ın kaçırdığı penaltı, Tekirdağ maçının ikinci yarısında da 5 tane kaçan akıl almaz goller, kırılma anıydı. Sezon öncesinden beri takip edilen Kocaelispor’da forvet hattında bitiricilik probleminin yaşanacağının alarmı verilmişti.

 

HİÇ KİMSENİN EKSİSİ YOK MU?..

Yeşil Siyahlılar geçen sezon ligde 55 gol attı. Bu gollerin 25’ini Sinan (13) ve Oğuzhan (12) attı. Ancak bu iki futbolcunun da bu sezon olmaması, transfer yasağı olan kulübün belini büktü. Yönetim Oğuzhan için parayı tercih etti. Sinan için ise ‘Kendi işlerini yapacak, futbolu bıraktı’ açıklamasını yaptı. Bu iki futbolcudan birisi bile kadroda tutulabilseydi, geçen sezonun 3. Lig Play-Off finalisti Kocaelispor, bugün böylesi bir manzara ile karşı karşıya kalır mıydı? Asıl iki soru şu: “Bu futbolcular neden bu sezon yok? Herkes mi sütten çıkmış ak kaşık?..  Erdem ÖVÜÇ

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