Gölcük, 18 ay sonra çarşısına kavuşacak

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında inşaatına başlanılan Yeni Sanayi Sitesini ziyaret ederek, çalışmaları yerinde takip etti.

Çalışmaların başarıyla devam ettiğini söyleyen Başkan Ellibeş, “3 riskli ve 2 rezerv alan olan bölgede çalışmalarımıza başladık. Sanayi Çarsısı ve Denizevler Bölgesinin Dönüşümü eş zamanlı olarak gidiyor. Malumunuz 14 Kasım 2016’da yeni yapılacak olan Sanayi Çarsısının yapımı ihalesini yaptık. 2 Ocak 2017 tarihinde de yer teslimini yaptık ve 18 ay sonra da Sanayi Çarsısının bitmesi sağlanacak.

TOPLAM 418 DÜKKAN

Bu bölgeye muhtelif büyüklüklerde 418 tane dükkan yapılıyor. Öncelikli olarak Dumlupınar mahallesinde mülk sahibi veya kiracı olan mevcut sanayi esnafı taşınacak. Gölcük Belediye Meclisimiz, Kent Konseyi ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından 2 Kasım 2016 tarihinde alınan kararla Gölcük’ün muhtelif bölgelerinde sanayiye gitmesi gereken tüm esnaflarımızın da oraya taşınması kararı alındı. Mevcut Sanayi çarşısının bitimiyle eş zamanlı olarak da geçiş sağlanacak” dedi.