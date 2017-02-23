Gölcük Barbaros Hayrettin finalde!

Yıldızlarla dolu kadrosu ile dikkat çeken Gölcük Barbaros maçı 6-1 kazandı finale yükseldi.Yahyakaptan’da yer alan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynanan mücadelede Barbaros Hayrettin’e final kapısını açan golleri Erva Karaovalı (2), Ece Tekmen (2) ve Leyla İlter (2) kaydetti. Hayrettin Gürsoy’un tek sayısı ise Buse’den geldi. Ahmet AKAY
BARBAROS HAYRETTİN AL: 6 K.H.GÜRSOY SPOR LİSESİ: 1
SALON: Şehit Recep Topaloğlu
HAKEMLER: Damla Doğan ***, Burak Karaaslan ***
BARBAROS HAYRETTİN AL: Erva Karaovalı ***, Ece Tekmen ***, Sevde Yavuz ***, Sude Yavuz ***, Leyla İlter ***, Ebral Kurakbelli ***, Sevgi Yıldırım ***, Zeynep Betül Eroğlu ***, Selcan Kaplan ***, Fedile Buğu ***
K.H.GÜRSOY SPOR LİSESİ: Neşe Karakaş **, Sema Gürkal **, Buse Doğan ***, Dileknur Eroğlu **, Eşma Nur Karakadılar **, Fadime Esra Şahin **, Sinem Ece Marul **, Aslıhan Arslan **, Fatma Demiralp **, Ceyda Nur Kaya **, İlayda Karaca **
GOLLER: Erva Karaovalı (2), Ece Tekmen (2), Leyla İlter (2)(Barbaros Hayrettin), Buse Doğan (Spor Lisesi)
DEVRE: 2-1 Barbaros Hayrettin AL)
K.KART: Fadime Esra Şahin