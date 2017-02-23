  • BIST 89.069
  • Altın 142,367
  • Dolar 3,5761
  • Euro 3,7720
  • Kocaeli : 15 °C
  • İstanbul : 11 °C
  • Sakarya : 13 °C

Gölcük Barbaros Hayrettin finalde!

»
Gölcük Barbaros Hayrettin finalde!
Okullar Arası Genç Kızlar Futsal yarı final maçında Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi ile Kocaeli Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi karşılaştı.

Yıldızlarla dolu kadrosu ile dikkat çeken Gölcük Barbaros maçı 6-1 kazandı finale yükseldi.Yahyakaptan’da yer alan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynanan mücadelede Barbaros Hayrettin’e final kapısını açan golleri Erva Karaovalı (2), Ece Tekmen (2) ve Leyla İlter (2) kaydetti. Hayrettin Gürsoy’un tek sayısı ise Buse’den geldi. Ahmet AKAY

 

BARBAROS HAYRETTİN AL: 6   K.H.GÜRSOY SPOR LİSESİ: 1

SALON: Şehit Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Damla Doğan ***, Burak Karaaslan ***

BARBAROS HAYRETTİN AL: Erva Karaovalı ***, Ece Tekmen ***, Sevde Yavuz ***, Sude Yavuz ***, Leyla İlter ***, Ebral Kurakbelli ***, Sevgi Yıldırım ***, Zeynep Betül Eroğlu ***, Selcan Kaplan ***, Fedile Buğu ***

K.H.GÜRSOY SPOR LİSESİ: Neşe Karakaş **, Sema Gürkal **, Buse Doğan ***, Dileknur Eroğlu **, Eşma Nur Karakadılar **, Fadime Esra Şahin **, Sinem Ece Marul **, Aslıhan Arslan **, Fatma Demiralp **, Ceyda Nur Kaya **, İlayda Karaca **

GOLLER: Erva Karaovalı (2), Ece Tekmen (2), Leyla İlter (2)(Barbaros Hayrettin), Buse Doğan (Spor Lisesi)

DEVRE: 2-1 Barbaros Hayrettin AL)

K.KART: Fadime Esra Şahin

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gebze Cumhuriyet sonradan açıldı23 Şubat 2017 Perşembe 10:01
  • Yasin ve Mert attı, Anibal finale kaldı!23 Şubat 2017 Perşembe 09:56
  • Osman Güneş: Seneye daha iyi olacağız23 Şubat 2017 Perşembe 09:43
  • Genç Erkeklerde şampiyon Y.Kaptan23 Şubat 2017 Perşembe 09:41
  • Derince Belediye U-16 takımı sıkı çalışıyor23 Şubat 2017 Perşembe 09:39
  • Of Birlikspor, Offf…23 Şubat 2017 Perşembe 09:36
  • Gölcük’de beyin fırtınası23 Şubat 2017 Perşembe 09:23
  • Hep şampiyonlar hatırlanır ikinciler değil!..23 Şubat 2017 Perşembe 09:21
  • Geleceğimiz sağlam ellerde!..23 Şubat 2017 Perşembe 09:19
  • Gaspıralı Satranç Turnuvası sona erdi23 Şubat 2017 Perşembe 09:16
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim