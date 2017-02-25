Gölcük Barbaros sürprize izin vermedi

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Okullar Arası Genç Kızlar Futsal Final maçında Gebze Cumhuriyet Anadolu Lisesi’ni 5-0 mağlup eden Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi şampiyon oldu ve beklentileri boşa çıkarmadı.

HEDEF TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU

Yahyakaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda Okullar Arası Genç Kızlar Futsal üçüncülük ve final maçları oynandı. Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi, Erva Karaovalı (2), Leyla İlter (2) ve Ece Tekmen’in golleri ile Gebze Cumhuriyet Anadolu Lisesi’ni 5-0 yendi ve sürprize izin vermedi.

SPOR LİSESİ ÜÇÜNCÜ OLDU

Yıldızlar topluluğu Gölcük Barbaros Hayrettin AL, bu sezon Türkiye şampiyonluğunu hedefliyor. Üçüncülük maçında Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi, Yahya Kaptan MTAL’yi Dilek Nur Karakadılar’ın golü ile 1-0 mağlup etmesini bildi. Bu branşta Türkiye’nin en başarılı ili olan Kocaeli’de ilk 4 sırayı alan okullarımız ilimizi Türkiye şampiyonasında temsil edecek. N Ahmet AKAY

FİNAL MAÇI

GÖLCÜK BARBAROS HAYRETTİN AL: 5 GEBZE CUMHURİYET AL: 0

SALON: Şehit Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Burak Karaaslan ***, Damla Doğan ***

GÖLCÜK BARBAROS HAYRETTİN AL: Erva Karaovalı ****, Ece Tekmen ***, Sevde Yavuz ***, Sude Yavuz ***, Selcan Kaplan ***, Leyla İlter ****, Ebrar Kurakbelli ***, Sevgi Yıldırım ***, Feride Buğu ***

GEBZE CUMHURİYET AL: Kübra Örsel **, Nazlıcan Papakçı **, Emine Kaya ***, Tuğçe Akkaya **, Yeşim Altun **, Emine Günaydın **,, Ceren Akkaya ***, Büşra Aytan **, Zeynep Atlu **, Dilek Eşigüzel **

GOLLER: Erva Karaovalı (2), Leyla İlter (2), Ece Tekmen

DEVRE: 2-0

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI

H.GÜRSOY SPOR LİSESİ: 1 YAHYA KAPTAN MTAL: 0

SALON: Şehit Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Burak Karaaslan ***, Tuğba Başkaya ***

H.GÜRSOY SPOR LİSESİ: Neşe Karakaş ***. Sema Gürkal ***, Sinem Ece Marul ***, Buse Doğan ***, Dileknur Eroğlu **, Esma Nur Karakadılar **, Fadime Esra Şahin **, Aslıhan Arslan **, Fatma Demiralp **, Ceyda Kaya **, İlayda Karaca ***

YAHYA KAPTAN MTAL: Şeyma Önem **, Sevdenur Başal **, Zeynep Ezgi Şengüler **, Melike Yıllık **, Jhasmin Abduvakhıdova **, Begüm Aybüke Enginalp **

GOL: Dilek Nur Karakadılar

DEVRE: 1-0

GENÇ KIZLAR FUTSAL SIRALAMA

1.GÖLCÜK BARBAROS HAYRETTİN

2.GEBZE CUMHURİYET

3.H.GÜRSOY SPOR LİSESİ

4.YAHYAKAPTAN MTAL