  • BIST 88.258
  • Altın 145,965
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Kocaeli : 15 °C
  • İstanbul : 11 °C
  • Sakarya : 15 °C

Gölcük Barbaros sürprize izin vermedi

»
Gölcük Barbaros sürprize izin vermedi
2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Okullar Arası Genç Kızlar Futsal Final maçında Gebze Cumhuriyet Anadolu Lisesi’ni 5-0 mağlup eden Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi şampiyon oldu ve beklentileri boşa çıkarmadı.

HEDEF TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU

Yahyakaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda Okullar Arası Genç Kızlar Futsal üçüncülük ve final maçları oynandı. Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi, Erva Karaovalı (2), Leyla İlter (2) ve Ece Tekmen’in golleri ile Gebze Cumhuriyet Anadolu Lisesi’ni 5-0 yendi ve sürprize izin vermedi.

 

SPOR LİSESİ ÜÇÜNCÜ OLDU

Yıldızlar topluluğu Gölcük Barbaros Hayrettin AL, bu sezon Türkiye şampiyonluğunu hedefliyor. Üçüncülük maçında Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi, Yahya Kaptan MTAL’yi Dilek Nur Karakadılar’ın golü ile 1-0 mağlup etmesini bildi. Bu branşta Türkiye’nin en başarılı ili olan Kocaeli’de ilk 4 sırayı alan okullarımız ilimizi Türkiye şampiyonasında temsil edecek. N Ahmet AKAY

 

FİNAL MAÇI

GÖLCÜK BARBAROS HAYRETTİN AL: 5 GEBZE CUMHURİYET AL: 0

SALON: Şehit Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Burak Karaaslan ***, Damla Doğan ***

GÖLCÜK BARBAROS HAYRETTİN AL: Erva Karaovalı ****, Ece Tekmen ***, Sevde Yavuz ***, Sude Yavuz ***, Selcan Kaplan ***, Leyla İlter ****, Ebrar Kurakbelli ***, Sevgi Yıldırım ***, Feride Buğu ***

GEBZE CUMHURİYET AL: Kübra Örsel **, Nazlıcan Papakçı **, Emine Kaya ***, Tuğçe Akkaya **, Yeşim Altun **, Emine Günaydın **,, Ceren Akkaya ***, Büşra Aytan **, Zeynep Atlu **, Dilek Eşigüzel **

GOLLER: Erva Karaovalı (2), Leyla İlter (2), Ece Tekmen

DEVRE: 2-0

 

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI

H.GÜRSOY SPOR LİSESİ: 1 YAHYA KAPTAN MTAL: 0

SALON: Şehit Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Burak Karaaslan ***, Tuğba Başkaya ***

H.GÜRSOY SPOR LİSESİ: Neşe Karakaş ***. Sema Gürkal ***, Sinem Ece Marul ***, Buse Doğan ***, Dileknur Eroğlu **, Esma Nur Karakadılar **, Fadime Esra Şahin **, Aslıhan Arslan **, Fatma Demiralp **, Ceyda Kaya **, İlayda Karaca ***

YAHYA KAPTAN MTAL: Şeyma Önem **, Sevdenur Başal **, Zeynep Ezgi Şengüler **, Melike Yıllık **, Jhasmin Abduvakhıdova **, Begüm Aybüke Enginalp **

GOL: Dilek Nur Karakadılar

DEVRE: 1-0

 

GENÇ KIZLAR FUTSAL SIRALAMA

1.GÖLCÜK BARBAROS HAYRETTİN

2.GEBZE CUMHURİYET

3.H.GÜRSOY SPOR LİSESİ

4.YAHYAKAPTAN MTAL

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nusretiye savunmasında genç kan25 Şubat 2017 Cumartesi 10:21
  • Derbentspor dağıldı!25 Şubat 2017 Cumartesi 10:19
  • Süper Play-Off kura çekimi Salı günü25 Şubat 2017 Cumartesi 10:18
  • Şampiyon Yahyakaptan kupalandı25 Şubat 2017 Cumartesi 10:16
  • Kürsü sever Kültür Okulları25 Şubat 2017 Cumartesi 10:15
  • Osmangazi Köprüsü'nde futbolcuların önünü kestiler!25 Şubat 2017 Cumartesi 10:01
  • Süper Play-Off’a son bilet!25 Şubat 2017 Cumartesi 09:57
  • Mustafa Kürkan: Size yakışanı yapın25 Şubat 2017 Cumartesi 09:26
  • Teşekkürler Müdürüm!25 Şubat 2017 Cumartesi 09:23
  • Göktuğ attı, Gebze Anibal şampiyon oldu!25 Şubat 2017 Cumartesi 09:21
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim