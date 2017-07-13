  • BIST 103.895
  • Altın 140,301
  • Dolar 3,5716
  • Euro 4,0727
  • Kocaeli : 26 °C
  • İstanbul : 26 °C
  • Sakarya : 26 °C

Gölcük Belediye güreşçileri Er Meydanı’nda esecek!

»
Gölcük Belediye güreşçileri Er Meydanı’nda esecek!
Gölcük Belediyespor Kulübü Güreşçileri Kırkpınar güreşleri öncesinde son yağlı antrenmanlarını yaptı

Bu yıl 14-15-16 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilecek tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri için Gölcük Belediyespor güreşçileri kamp çalışmalarını bitirerek yola çıktı. Kırkpınar güreşleri öncesi pehlivanlar, İhsaniye Stadı’nda son yağlı antrenmanlarını yaptı. Tarihi Kırkpınar güreşleri öncesinde 1 aylık kampı tamamlayan Gölcük Belediyespor pehlivanları, dün sabah saat 9.00’da İlçeden ayrıldı. Pehlivanlar önceki akşam saatlerinde, stadyumda Antrenör Yusuf Yüksel gözetiminde yağlı antrenman yaptı. Antrenmanı Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Levent Değirmenci, Belediyespor Müdürü Salim Tekeş, İdari İşler Amiri Ahmet Özbay da izledi. Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Levent Değirmenci “Pehlivanlarımız bu yıl sıkı bir hazırlık dönemi geçirdi. Kırkpınar öncesi gerçekleşen güreşlerde bir çok kez birincilik kürsüsüne çıktılar. Alt boylardan en üst boylara kadar iddialı güreşçilerimiz var. Gölcük Belediyesi olarak Ata sporumuz güreşin her zaman destekçisiyiz. Pehlivanlarımıza başarılar diliyorum” dedi.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Körfezli güreşçiler hazır13 Temmuz 2017 Perşembe 10:53
  • Allah utandırmasın Darıca!12 Temmuz 2017 Çarşamba 16:07
  • Körfez’de penaltı şenliği!12 Temmuz 2017 Çarşamba 16:06
  • 15 Temmuz Şehitleri Anma Haftası spor etkinlikleri başladı12 Temmuz 2017 Çarşamba 16:06
  • Türkiye Şampiyonu olarak geri döndü12 Temmuz 2017 Çarşamba 16:06
  • Gebzespor’dan bir transfer daha!12 Temmuz 2017 Çarşamba 16:06
  • O artık BAL’da düdük çalacak!12 Temmuz 2017 Çarşamba 16:06
  • ‘Şampiyon Mehmet’ rakip oldu!12 Temmuz 2017 Çarşamba 16:06
  • Şampiyon Y. Doğan Eker ile devam12 Temmuz 2017 Çarşamba 16:06
  • Eski hakem evleniyor12 Temmuz 2017 Çarşamba 16:06
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim