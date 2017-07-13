Bu yıl 14-15-16 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilecek tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri için Gölcük Belediyespor güreşçileri kamp çalışmalarını bitirerek yola çıktı. Kırkpınar güreşleri öncesi pehlivanlar, İhsaniye Stadı’nda son yağlı antrenmanlarını yaptı. Tarihi Kırkpınar güreşleri öncesinde 1 aylık kampı tamamlayan Gölcük Belediyespor pehlivanları, dün sabah saat 9.00’da İlçeden ayrıldı. Pehlivanlar önceki akşam saatlerinde, stadyumda Antrenör Yusuf Yüksel gözetiminde yağlı antrenman yaptı. Antrenmanı Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Levent Değirmenci, Belediyespor Müdürü Salim Tekeş, İdari İşler Amiri Ahmet Özbay da izledi. Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Levent Değirmenci “Pehlivanlarımız bu yıl sıkı bir hazırlık dönemi geçirdi. Kırkpınar öncesi gerçekleşen güreşlerde bir çok kez birincilik kürsüsüne çıktılar. Alt boylardan en üst boylara kadar iddialı güreşçilerimiz var. Gölcük Belediyesi olarak Ata sporumuz güreşin her zaman destekçisiyiz. Pehlivanlarımıza başarılar diliyorum” dedi.
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Gölcük Belediye güreşçileri Er Meydanı’nda esecek!
Gölcük Belediyespor Kulübü Güreşçileri Kırkpınar güreşleri öncesinde son yağlı antrenmanlarını yaptı
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