Gölcük Belediyeli güreşçiler başarıya doymuyor

Gölcük Belediyespor Güreşçisi Sıraç Sefer, Türkiye Üçüncüsü olarak Milli Takıma seçilmeye hak kazandı

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Rize’de yapılan U 23 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası’na Gölcük Belediyespor Kulübü Antrenörü Rüstem Çavdar nezaretinde iki güreşçi katıldı. Gölcük Belediyespor Baş Güreşçilerinden 130 kg’da Barış Özdemir, 80 kg’da Sıraç Sefer, şampiyonada Kulüplerini başarıyla temsil etti. Güreşçi Sıraç Sefer yaptığı altı karşılaşmadan beşini kazanarak Türkiye üçüncüsü olma başarısını gösterdi. Sefer elde etmiş olduğu bu başarıyla Milli takıma katılmaya hak kazanarak Gölcük’ün ve Kocaeli’nin de gururu oldu. Başarılı Güreş Antrenörü Rüstem Çavdar, “Gölcük Belediye Spor Güreş takımı Güreşçileri emin ve kararlı adımlarla başarı için çok çalışıp hak ettikleri madalyaları ve dereceleri alıyorlar. Başarılardan dolayı sporcularımızı kutluyor ve bizleri her zaman destekleyen ve yanımızda olan Gölcük Belediye Başkanımız Mehmet Ellibeş'e teşekkür ediyorum” dedi.