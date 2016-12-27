Gölcük Belediyespor izcileri emniyet güçlerimizin yanında

Gölcük Belediyespor İzci Kulübü Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne taziye ziyaretinde bulundu.

Bu kapsamda İzci lideri Temel Üçüncü ve Serkan Akbaş eşliğinde 35 izci Asayiş Büro Amiri Ali Demir’i ziyaret ederek, ilçedeki tüm emniyet mensupları, polisler ve hatta ülkedeki bütün güvenlik güçleri adına teşekkür etti

DEVLETİMİZ VE GÜVENLİK GÜÇLERİMİZİN YANINDAYIZ

İzci lideri Temel Üçüncü, özellikle son günlerde güvenlik güçlerimize, asker ve polisimiz şahsında tüm devletimize yapılan haksız eleştiri ve saldırıların karşısında olduğumuzu, devletimiz ve güvenlik güçlerimizim tam arkasında bulunduklarını, desteklerinin her zaman artarak süreceğini ve hiçbir zaman hiçbir nifak gücünün ülkemizi bölemeyeceğini ifade etti.