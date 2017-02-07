Gölcük Belediyesporlu 5 yüzücü il karmasında

Kocaeli Yüzme il temsilciliği tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar ligi seçme yarışları sonucunda 5 yüzücümüz İl karmasına seçildi.

İl karmasına seçilen Gölcük Belediyespor Kulübü sporcuları Melih Oğuz, Ayşenur Nergiz, Ceren Alponat, Berkay Gözgören ve Eren Gölbaşı Kulüp Baş Antrenörü Kadir Doğan nezaretinde Kocaeli İl karması kafilesiyle Bursa Atıcılar Olimpik Yüzme havuzunda yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi grup müsabakalarında Gölcük Belediyespor Kulübünü ve Kocaeli’yi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele verecek.