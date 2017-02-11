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Gölcük depreme hazır

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Gölcük depreme hazır
Gölcük Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Lütfü Yılmaz, ilçede olası bir depreme karşı her türlü önlemin alındığını söyledi

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen ve birçok binanın yıkılmasıyla yaranmalara yol açan 5,4 şiddetindeki depremden sonra 17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen Merkez Üssü Gölcük olan asrın depreminde ağır yara alan Gölcüklüleri tedirgin etti. Gölcük’te olası bir Marmara depremi beklentisine karşı Gölcük’ün ne tür tedbirler aldığıyla ilgili Gölcük Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Lütfü Yılmaz önemli açıklamalarda bulundu. Erzincan depreminde enkazdan çıkan ve 17 Ağustos asrın felaketinde de 11 yakınını kaybeden ve o günleri yaşayan Lütfü Yılmaz, tüm köy ve mahallelerde toplanma alanlarının belirlendiğini söyledi.

 

AFET VE ACİL DURUM

Yılmaz, “Erzakların depolama alanı olarak İhsaniye soğuk hava deposu, moloz döküm alanları, Halıdere, Örcün, Selimiye’de 2 nokta ve Yazlık olarak belirlendi. Afet ve acil durumlarda depolama ve dağıtım yapmak için kullanılan tesisler 17 Ağustos Spor Salonu, İhsaniye Ticaret Meslek Lisesi, Belediye Kongre Sarayı İhsaniye Çiftlik İlkokulu’dur” dedi.

 

ÖNLEMLER ALINDI

Yılmaz,” İlçemizde ilk toplanma yerleri olarak 59 alan belirledik. En önemli alanımız Anıtpark, Gölcük İlköğretim Okulu, KSO Dumlupınar İlkokulu, Barbaros Hayrettin Parkı, Değirmendere’de Uğur Mumcu Ortaokulu, Goncagüller Anaokulu olmak üzere tüm ilgili ve gerekli alanlarımız hazır”  diyerek Gölcük halkını olası bir deprem ve afet konusunda bilinçli olunması gerektiğini vurguladı.

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