Gölcük devlet hastanesinde süreç hızlanıyor

Mülkiyeti Gölcük Belediyesi’nde olan Değirmendere Migros alanına yapılacak olan devlet hastanesinin imar planı Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy birliği ile kabul edildi.

Mülkiyeti Gölcük Belediyesi’nde olan Değirmendere Migros alanına yapılacak olan devlet hastanesinin imar planı Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy birliği ile kabul edildi. 52 dönümlük alana yapılacak olan hastanenin ihale ve yapım aşamasına kısa sürede geçilecek

52 DÖNÜMLÜK ALANA YAPILACAK

Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde bulunan Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak’ın başkanlığında toplanan mecliste 92 madde görüşüldü. Fakat 50’si karara bağlandı. Geri kalan maddeler teklif olduğu için komisyona sevk edildi. Mülkiyeti Gölcük Belediyesi’nde olan Değirmendere Migros alanına yapılacak olan devlet hastanesinin imar planı Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy birliği ile kabul edildi. 52 dönümlük alana yapılacak olan hastanenin ihale ve yapım aşamasına kısa sürede geçilecek

YANAN OTOBÜSLERİ SORDU

CHP’li meclis üyeleri tarafından Büyükşehir belediyesine soru önergeleri verildi. CHP’li meclis üyesi Orhan Tanış Büyükşehir belediyesine geçtiğimiz günlerde yanan belediye otobüsleri hakkında soru önergesi verdi. Tanış soru önergesinde, “Henüz bir senelik olan araçların iki ay gibi kısa sürede yanarak kullanılamaz hale gelmesi bu araçlar ile ilgili kamuoyunda şüphe doğmasına sebep olmuştur” ifadelerine yer verdi.

“FİRMAYLA GÖRÜŞÜLÜYOR”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, “240 tane şu anda aynı nitelikte servis yapan otobüsümüz var. Bunlarda zaman zaman sıkıntılar oluyor. Yanma konusu özel bir konudur olmaması lazım. Firmayla görüşülüyor. Bu konuda yolu emniyeti konusunda gereken neyse yapmak için çalışıyoruz. Bu istisnai bir durumdur. Servisten çekme gibi bir durum söz konusu değildir” dedi.

ÇAYIROVA’DAKİ YATIRIMLARI SORDU

Tanış’ın ardından CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir Kocaeli’nin hava ve çevre kirliliği ölçümü, Kocaeli geneli alt yapım işleri ve Büyükşehir tarafından 2014, 2015,2016,2017 yılı içerisinde Çayırova Belediye sınırları içerisinde yapılan yatırımların tutarına yönelik soru önergesi verdi.

“İLİŞİĞİ KESİLMİŞTİR”

Atatürk’le ilgili sosyal medyadan Atatürk’le ilgili yaver paylaşımında bulunan Belediye çalışanı ile ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, “ Bu şahsın belediye ile olan ilişiği tamamen kesilmiştir.Atatürk’ün manevi şahsına yapılan bu tarz saldırıları kimsenin kabul etmesi doğru değildir” ifadelerini kullandı.

BELDE AŞ’YE DEVREDİLDİ

Gündemin dördüncü maddesi olan Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Ömerağa Mahallesi, Salim Dervişoğlu Caddesi Mimar Sinan Üst Geçidi altı No:76/2 ve Karabaş Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi Turgut Özal Üst Geçidi altı No:61/1 nolu büfelerin işletilmelerinin Belde A.Ş.’ye devredilmesi ile ilgili raporu muhalefet şerhine rağmen oy çokluğu ile kabul edildi.

GÖLCÜK’E DEVLET HASTANESİ

Mülkiyeti Gölcük Belediyesi’nde olan Değirmendere Migros alanına yapılacak olan devlet hastanesinin imar planı ile ilgili madde hakkında açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, “52 dönümlük alan burası. Bu bölgeye bir devlet hastanesi yapılacak. Mülkiyeti buranın Gölcük Belediyesi’nde. 300 yataklı bir hastane olacak. Biz gerekli kurumlarla görüştük. İmar plan sürecini değerlendirdik. Oy birliğiyle bu kararı aldık. Komisyonumuza teşekkür ediyorum. Kentimize hayırlı olsun. Kısa zamanda buranın ihale ve yapım aşamasına gelinmiş olacak” diye konuştu.

TAŞ OCAĞI ALANI KONUT ALANI OLACAK

Gölcük Yukarı Halıdere mevkiinde bulunan taş ocağı alanının konut alanı olarak değiştirilmesiyle ilgili madde oy çokluğu ile kabul edildi. Maddeye CHP grubu tarafından muhalefet şerhi koyuldu. Maddeye ilişkin söz alan CHP meclis üyesi Orhan Tanış, “Eski taş ocağı alanı konut alanı olarak açılacak. Bu 16 bin metre karelik yeri inceledik. Belli bir kısımda dolgu bulunmakta. 533 kişilik bir nüfus var orada. Bunlar donatı alanlarına uygun alanlar değil. Orada 15 metre olarak gösterilen yolu bir tarafı dağ, bir tarafı dere. Ya büyük hafriyat yapılacak ya da dereden kanal yapılacak. Bu yolun açılması da kamuya büyük yük getirecek” şeklinde konuştu. Bir sonraki meclis toplantısı 12 Ekim Perşembe günü saat 15.00’ta yapılacak. Selin BECER