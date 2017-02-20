Gölcük, harikasın!..

Yusuf Tokuş’la yine destan yazan Gölcükspor, niyetinin ciddi olduğunu gösterdi.

Beylerbeyi gibi can çekişen takım karşısında son derece zorlu bir 90 dakikaya çıkan Gölcükspor, rakibini 2-1 yenip uğurlarken, 36 puanla Play-Off hattını yeniden yakaladı. Arada sadece 2 puan fark kaldı. Kırmızı Siyahlılar bugünden itibaren, pazar günü deplasmanda oynayacağı 24 Erzincan maçı için hazırlıklara başlıyor. Gölcükspor 36 puanla 8., Erzincan ise 31 puanla 11.sırada yer alıyor.