Gölcük İlçe Derbisi’ni Şirinköy kazandı: 6-1

Kocaeli U-16 Lig’i G Grubu’nda mücadele eden ve yeni sezon ilk maçlarını cuma ve pazar günü oynayan takımlar sıcaktan şikayetçi oldu. İlçe derbisinde Gölcük Şirinköy, G.B.’ni 6-1 yendi

16 statta toplam 25 maç oynandı. Maçlar bol gollü geçerken, havanın sıcak olması nedeniyle sporcular maçlarda oldukça zorlandı. Cuma günü toplam 10 maç oynanırken, diğer maçlar pazar günü oynandı. Değirmendere’de ilçe derbisinde iki takım Gölcük Şirinköyspor ile Gölcük GB. takımları karşı karşıya geldi. Şirinköy maçı 6-1 kazandı. Maçın ilk yarısı 3-0 Gölcük Şirinköy’ün üstünlüğü ile sona erdi. Gölcük Şirinköyspor maçın her iki yarısında üstün futbol oynadı ve sezonun ilk maçını farklı kazandı. Gölcük Şirinköy’ün gollerini, maçın yıldızı Emre (4) atarken, Berat ve Kamer birer golle eşlik etti. Gölcükspor GB’nin tek golünü K.Emre attı. Gölcük Şirinköy teknik sorumlusu Nurettin Battal, maç sonrası futbolcularını tek tek kutladı. Ahmet AKAY

GÖLCÜK ŞİRİNKÖY: 6

GÖLCÜK GBSPOR: 1

STAT: Değirmendere (U.16 G)

HAKEMLER: Müslüm Ceylan ***, Sefa Kaya ***, Yusuf Seymen ***

GÖLCÜK ŞİRİNKÖYSPOR: Mehmet Buğra ***, Emir *** (Ali **), Sacit ***, Mahmut ***, Berat ***, Burak ***, Kamer *** (Efe **), Gürkan *** Tunahan **), Emre ****, Tunahan ***, Furkan *** (Hasan **)

GÖLCÜK GBSPOR: Batuhan **, Baran Kara **, İbrahim ***, Mehmet Şen ** (Oğulcan **), Fatih Kılınç **, K.Emre ***, Yasin **, Alper **, Berkay **, Beratcan **, Baran Çetin **

GOLLER: Emre dk.17, 20, 55, 75 Kamer dk.11, Berat dk.43(Gölcük Şirinköy) K.Emre dk.65 (Gölcük GB spor)