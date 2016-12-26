  • BIST 77.137
  • Altın 127,985
  • Dolar 3,5070
  • Euro 3,6691
  • Kocaeli : 4 °C
  • İstanbul : 6 °C
  • Sakarya : 4 °C

Gölcük Lara’da üs kurdu

»
Gölcük Lara’da üs kurdu
3.Lig 1.Grup’ta mücadele veren Gölcükspor, Lara Melas’ta üs kurdu

ŞENOL VE ELLİBEŞ DE GİDECEK

Gölcükspor, önceki akşam saatlerinde kampa vardı ve hemen istirahata çekildi. Dün sabah ilk idmanını yapan takım, daha sonra çevreyi inceledi ve öğleden sonra bir idman daha yaptı. Devre arası kampını 6 Ocak’a kadar sürdürecek ekip kente dönecek ve 15 Ocak’taki ilk Kartal iç saha maçı için çalışmalarını kendi tesislerinde sürdürecek. Gölcükspor, 11 Ocak’taki gece için de komisyon kurdu.

 

MUSA ŞENOL KALDI

Musa Şenol, gece ile ilgili çalışmalarını sürdürdüğü için kampa gitmedi. Eski genel kaptan Adem Ellibeş ile kampa sonradan katılacak olan genel kaptan Musa Şenol, moral verecek. Bu arada Antalya’da üs kuran Gölcükspor ve Kocaeli Birlikspor takımları, perşembe günü ilk özel maçlarını birbiriyle yapacaklar. Programa göre maç 17.00’de başlayacak ve Melas sahasında oynanacak. 

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Doğacan Bayrak’a yardım eli uzanıyor… Ya diğerleri!26 Aralık 2016 Pazartesi 13:36
  • Yavuzspor’a ilaç gibi galibiyet!26 Aralık 2016 Pazartesi 13:34
  • Rakip Kireçocakları26 Aralık 2016 Pazartesi 13:33
  • Gökhan’ın füzesi yetmedi26 Aralık 2016 Pazartesi 13:30
  • Güldibi’den sezonun en iyi hakem performansı26 Aralık 2016 Pazartesi 13:29
  • Ne yaptın Emre!..26 Aralık 2016 Pazartesi 13:28
  • Nusretiye “Emin” ellerde26 Aralık 2016 Pazartesi 13:26
  • Sedaş Tek ezip, geçiyor26 Aralık 2016 Pazartesi 09:58
  • Teröre lanet26 Aralık 2016 Pazartesi 09:35
  • Ortakcı eski talebelerini aldı26 Aralık 2016 Pazartesi 09:33
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim