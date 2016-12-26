Gölcük Lara’da üs kurdu

3.Lig 1.Grup’ta mücadele veren Gölcükspor, Lara Melas’ta üs kurdu

ŞENOL VE ELLİBEŞ DE GİDECEK

Gölcükspor, önceki akşam saatlerinde kampa vardı ve hemen istirahata çekildi. Dün sabah ilk idmanını yapan takım, daha sonra çevreyi inceledi ve öğleden sonra bir idman daha yaptı. Devre arası kampını 6 Ocak’a kadar sürdürecek ekip kente dönecek ve 15 Ocak’taki ilk Kartal iç saha maçı için çalışmalarını kendi tesislerinde sürdürecek. Gölcükspor, 11 Ocak’taki gece için de komisyon kurdu.

MUSA ŞENOL KALDI

Musa Şenol, gece ile ilgili çalışmalarını sürdürdüğü için kampa gitmedi. Eski genel kaptan Adem Ellibeş ile kampa sonradan katılacak olan genel kaptan Musa Şenol, moral verecek. Bu arada Antalya’da üs kuran Gölcükspor ve Kocaeli Birlikspor takımları, perşembe günü ilk özel maçlarını birbiriyle yapacaklar. Programa göre maç 17.00’de başlayacak ve Melas sahasında oynanacak.