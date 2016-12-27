Gölcük öğrenciler sertifika aldı

Gölcük Vizyon 2023 projesi kapsamında Barbaros İlkokulu’nda gerçekleştirilen Gölcük Öğrencileri Yaşam Becerilerini Geliştiriyor Projesi sertifika töreni önceki gün Sanat Galerisi’nde yapıldı.

TÖRENE İLGİ BÜYÜKTÜ

Sertifika törenine Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Tektaş, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Çakır, KOÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nigar Pösteki, Gölcük Kent Konseyi Başkanı Dr. Metin Şentürk, Gölcük Kent Konseyi Genel Sekreteri E. Fatih Bayram, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Şimşek, KOÜ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Nejat Akfırat ve Barbaros İlkokulu Müdürü Güney Yılmaz, çok sayıda protokol ve öğrenciler ile velileri katılım sağladı.

180 ÖĞRENCİ SERTİFA ALDI

İletişim kurma, hayır diyebilme, kendini tanıma, problem çözme ve özgüven becerileri konu başlıkları işlenen Gölcük Öğrencileri Yaşam Becerilerini Geliştiriyor Projesi, 5 hafta boyunca Barbaros İlkokulu’nda devam etmiş olup proje sonunda 186 öğrenci sertifika almaya hak kazandı.