Gölcük Turizm Birliği toplandı

Gölcük İlçe Turizm Birliği Meclis Toplantısı, Gölcük Belediyesi Örcün Sultan Hatun Konağında gerçekleştirildi

Gölcük İlçe Turizm Birliği Meclis Toplantısı, Gölcük Belediyesi Örcün Sultan Hatun Konağında gerçekleştirildi. Toplantıya Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, İlçe Turizm Birliği Müdürü Ayşe Dışpınar ile meclis üyeleri katıldı. Yapılan toplantıda geçtiğimiz yılın kesin hesapları konusu görüşüldü. Sonrasında 2016 yılı faaliyet raporunun görüşülmesine geçildi.

BİRLİK ENCÜMENİ SEÇİLDİ

Bu görüşmenin tamamlanmasının ardından Birlik Tüzüğü’nün 14. Maddesi gereğince, Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri Sedat Kul ve Murat Kılıç birlik encümeni oldular. Yine Birlik Tüzüğü’nün 13. Maddesi gereğince, Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri Mevlüt Demir ve Hikmet Tuncay, Gölcük Belediye Meclis üyeleri İlyas Yazıcı, Özgür Yılmaz, Başiskele Belediye Meclis üyeleri Ahmet Çoban, Kemal Erdem, plan ve bütçe komisyonuna seçildi. Seçimin ardından toplantıda konu ile ilgili son bilgiler aktarıldı.