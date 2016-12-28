Gölcük ve Birlik 17.00’de kapışıyor

Antalya Lara’da kamp yapan iki ekibimiz 2.Lig takımı Kocaeli Birlikspor ile 3.Lig 1.Grup ekibi Gölcükspor, yarın Güneyde ilk özel maçlarını birbirleriyle oynuyor.

Kamptaki ilk maçlarına çıkacak her iki takım da, bu özel maça çok özel önem veriyor. Melas Sahasında oynanacak maç saat 17.00’de başlayacak. Gölcükspor kamptaki ikinci maçını cumartesi veya pazartesi günü oynayacak.