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Gölcük’de beyin fırtınası

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Gölcük’de beyin fırtınası
Gölcük Belediyesi, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gölcük Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliği ile “Gölcük’te Öğrenci Olmak Projesi” kapsamında düzenlenen Okullar Arası Satranç turnuvası Gölcük Belediyesi Kongre Sarayında başladı.

Turnuvanın açılışına Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Tektaş, Gölcük  İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu,Gölcük Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Muhyettin Yıldırım, Gölcük Belediye Spor Birimi görevlileri, turnuvaya katılan okulların müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Turnuvaya İlçe genelinden 298 satranççı iştirak ederken, turnuva İlkokullar, Ortaokullar ve Liseler arasında Küçükler, Yıldızlar ve Gençler olmak üzere 3 ayrı kategoride gerçekleştiriliyor. İlkokullardan 145 sporcu, Ortaokullardan 95 sporcu, Liselerden 58 sporcu olmak üzere toplamda 298 sporcu başarılı olmak için kıyasıya mücadele ediyor. Turnuva Satranç İl Temsilciliği tarafından görevlendirilen hakemler tarafından yönetiliyor. Açılışta İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu yaptığı konuşmada, Öncelikle böylesine güzel ve bir o kadarda yoğun katılımın olması bizleri memnun ediyor. Turnuvanın düzenlenmesine vermiş olduğu destek ve katkılarından dolayı Gölcük Belediye Başkanımız Mehmet Ellibeş'e teşekkür ediyor, emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi.

 

SOSYAL AKTİVELERE DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Başkan Ellibeş yaptığı konuşmada, “Tertip edilen Satranç turnuvasına katılan gençlerimizi gönülden kutluyor ve bu turnuvanın gelecek yıllarda daha geniş katılımlarla devam etmesini arzu ediyoruz. Gölcük Belediyesi olarak İlçe genelinde yaşayan her kesimden ve her yaştan vatandaşlarımıza yönelik etkinliklerimiz hızla devam etmekte. Gölcük'te Öğrenci olmak projesi kapsamında gerçekleştirilen bu turnuva sosyal yaşamın devamlılığında halkın moral ve motivasyonunu artırmakta ve önemli bir ihtiyaç olarak görülmektedir. Bizlere yapılan istek ve talepler doğrultusunda bu yönde aktivitelerimizi daha da geliştireceğiz ve bu tür faaliyetlerimizi artırarak devam ettireceğiz. Bu turnuvaya katılan siz değerli öğrencilerimize, okul müdürlerimize, öğretmenlerimize, velilerimize, turnuvanın yapılmasında büyük emeği olan Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğüne ve katkı koyan tüm herkese teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

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