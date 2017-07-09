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Gölcük’e değer katan proje ‘Saraylı Marbella’

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Gölcük’e değer katan proje ‘Saraylı Marbella’
Yurtdışında ve Kocaeli’de yaptığı projelerle inşaat sektöründe hızla yükselen Kaplan Invest, Türkiye’deki 10 yıllık tecrübesinin ardından Gölcük Saraylı’da inşasına başladığı Saraylı Marbella Sitesi ile zirveye yükseliyor.

Uzun yıllar Avrupa’da inşaat sektöründe başarılı işlere imza atmış olan Kaplan Invest, Kocaeli ve Gölcük’e değer katacak bir projeye imza atıyor. Aile şirketi olması nedeniyle güven odaklı bir firma olan Kaplan Invest, Saraylı Marbella Sitesi projesiyle yeni bir yaşam oluşturuyor.

 

2018’DE TESLİM

Yeşilin ve mavinin bir arada olduğu, Gölcük Saraylı’da inşasına başlanan proje 2018’de teslim edilecek. Yurtdışında ve Kocaeli’de çeşitli projelere imza atan Kaplan Invest Yatırım İnşaat şirketi dün Yahya Kaptan’da bulunan Lobby House Cafe Restoran’da düzenledikleri basın toplantısında projeyi tanıttı.

 

1750 METREKARE

Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Kaplan, eşi Gonca Kaplan, baba Hamit Kaplan, anne Zerrin Kaplan, kız kardeşi Burçin Tarcan ve eşi Ferdi Tarcan katıldı. Yaklaşık 10 senedir inşaat sektöründe hizmet verdiklerini söyleyen ve proje hakkında basın mensuplarına bilgi veren Uğur Kaplan, “1750 metrekare arsa içinde A ve B olmak üzere 2 bloktan oluşan bir projeye imza atıyoruz” dedi.

 

28 ULTRA LÜKS DAİRE

170 bin liradan başlayan daire fiyatlarıyla deniz ve doğa manzaralı, 24 saat kameralı güvenlik sistemi bulunan Saraylı Marbella, özellikle bayanların rahat edebileceği Avrupa standartlarında toplam 28 ultra lüks daireden oluşuyor. Yeşilin bin bir tonuyla iç içe yaşayacağınız 4 katlı olarak inşa edilen Saraylı Marbella Sitesi, 105 metrekare (2+1) ve 145 metrekare (3+1) dairelerden oluşuyor.

 

GÖLCÜK’E 3 İZMİT’E 15 DK

Gölcük merkeze 3 dakika mesafede, İzmit merkeze ise 15 dakika mesafede bulunan Saraylı Marbella Sitesi’nin lokasyonu da cezbedici. Çevresinde devlet hastanesi, okul ve banka bulunan Saraylı Marbella Sitesi, şehir ile iç içe. Nurşah ŞAHİN

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