Türkiye Güreş Federasyonu tarafından 23-24-25 Aralık tarihleri arasında Afyon Karahisar’da düzenlenen Minikler 2.lig Terfi Müsabakalarına Gölcük Belediyespor Kulübü Güreş takımı sekiz Güreşçiyle katıldı. Antrenör Rüstem Çavdar ve Uğur Taşdan nezaretinde turnuvaya katılan Güreşçiler başarılı maçlar çıkardı. 100 kiloda Yunus Emre Uzuner 3’ncülük elde ederek Gölcük Belediyespor Kulübünü başarıyla temsil etti.
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Gölcük’lü Güreşçiler Afyon’dan başarıyla döndü
Güreşçiler Afyon’daki turnuvada Gölcük Belediyespor Kulübü’nü başarıyla temsil etti.
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