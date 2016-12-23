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Gölcüklü İznikliler Bursa’yı ziyaret etti

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Gölcüklü İznikliler Bursa’yı ziyaret etti
Gölcük İznikliler Derneği, Bursa ziyaretleri kapsamında Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa ve İznik Belediye Başkanı Osman Sargın’ı ziyaret etti

Gölcük İznikliler Derneği Başkanı Hasan Basri Başbay, yönetim kurulu üyeleri Av. Ahmet Şahin, Mevlüt Gül, Kadir Özdemir, Erkan Dursun, İrfan Şener ve İznik Tacir Köyü Muhtarı Fikret Ölçer önceki gün Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa ve İznik Belediye Başkanı Osman Sargın’yı ziyaret etti. Yapılan ziyaretten dolayı memnun olduğunu dile getiren Başkan Asa, “Gölcük İznikliler Derneği’nin yapmış olduğu ziyaret bizler için büyük önem taşımakta ”dedi.

 

DERNEĞİ ÖVDÜ

Asa, “ Gerek Gölcük, gerekse başka yörelerde İznik Kültürü’nün tanıtılması ve bireyler arası etkileşim ile de topluma olumlu bir şekilde yansıması dernekler aracılığıyla en güzel şekilde sağlanmakta. Bu yapılırken de o yörenin farklı kültürleri de aynı zamanda öğrenilmekte. Bu kapsamda başta Dernek Başkanımız Hasan Basri Başbay ve Yönetim Kuruluna yapmış olduğu bu anlamlı ziyaretten ötürü teşekkür ediyor, bundan sonra yürütecekleri görevlerinde de başarılar diliyorum” dedi. Dernek Başkanı Başbay, Asa’ya meşhur İzmit Pişmaniyesi, Yönetim Kurulu üyesi ve Gölcükspor Başkanı Av. Ahmet Şahin de Gölcükspor forması hediye etti. 

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