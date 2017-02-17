  • BIST 88.306
  • Altın 145,728
  • Dolar 3,6591
  • Euro 3,9023
  • Kocaeli : -5 °C
  • İstanbul : 0 °C
  • Sakarya : -5 °C

Gölcüklü Sultanlar galibiyetle başladı

»
Gölcüklü Sultanlar galibiyetle başladı
Kocaeli Voleybol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen yerel voleybol ligi Yıldız kızlar grup maçında İhsaniyespor’u 3 -0 gibi rahat bir skorla geçen Gölcük Belediyespor’un Yıldız kızları galibiyetle başladı.

Gölcük 17 Ağustos Spor Salonu’nda oynanan Yıldız kızlar voleybol karşılaşmasında Gölcük Belediyespor’un Yıldız kızları 25-13, 25-21, 25-16 setlerle İhsaniyespor Yıldız kızlar voleybol takımını 3-0 yenerek grubunda oynadığı ilk maçını kazandı. Gölcük Belediyespor Kulübü Basın sözcüsü Vedat Eren Grup maçlarına galibiyetle başlayan Yıldız kızlar voleybol takımı sporcularını ve teknik heyeti kutlayarak başarılarının devamını diledi.    

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Minik zabıtalar, bayan basketbol takımına destek verdi16 Şubat 2017 Perşembe 15:44
  • Efe Mert’ten istikrarlı performans16 Şubat 2017 Perşembe 11:36
  • Bu nasıl bir grup böyle16 Şubat 2017 Perşembe 10:39
  • Darıcalı karateciler Avrupa Şampiyonası yolunda16 Şubat 2017 Perşembe 10:39
  • Kartepe, Tepe’yi aşmasını bildi16 Şubat 2017 Perşembe 10:33
  • Süleyman ile taraftar barıştı16 Şubat 2017 Perşembe 10:32
  • Manavgat’ı bırak Kütahya’ya bak!..16 Şubat 2017 Perşembe 10:30
  • Derince Birlikspor liderliğini sürdürdü16 Şubat 2017 Perşembe 09:25
  • Periler zorlanmadı16 Şubat 2017 Perşembe 09:17
  • Taekwondo’ya 8 yaşında başladı 15’inde Dünya ikincisi oldu!16 Şubat 2017 Perşembe 08:54
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim