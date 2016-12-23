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Gölcükspor 1 stoper, bir santrafor alıyor

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Gölcükspor 1 stoper, bir santrafor alıyor
Şimşek yine durdu durdu, ilk yarının sonlarına doğru tam bir patlama yaşadı

4 GİTTİ… 2 GELECEK…

Sezonun ilk yarısının sonlarında, son sıradan yükselip Play-Off kapısına dayanan ve Play-Off’tan 5 puan altta, 25 puanla 6.sırada devreyi kapatan takım, 4 oyuncuyla yollarını ayırdı. Tahir, Furkan Zengin, Veysel, Samet ve Oğuzhan ile yolları ayıran yönetim, teknik heyetin istekleri doğrultusunda acil bir santrfor ve stoper arayışına girdi. Şu an için görüşme de yok ama listeler üzerinde incelemeler yapıyor, son sözü teknik adam Yusuf Tokuş söyleyecek. Bu arada altk yapıdan da 2 oyuncu kampa götürülecek.

 

KAMP 25 ARALIK’TA…

Bu arada kamp çalışmaları için hazırlıklarını tamamlayan takım 25 Aralık Pazar günü Antalya’ya gidecek. Lara’da Melas Otel’de kampa girecek takım, burada 31 Aralık-4 Ocak ve belki 6 Ocak’ta maç yapıp kente dönecek.

 

GECE 11 OCAK’TA…

Bu arada takım 11 Ocak’ta muhteşem bir birlik ve dayanışma gecesi düzenleyecek ve üyelerini bir araya getirerek, gecede gelir de sağlamayı amaçlayacak. Konuyla yakından ilgilenen genel kaptan Musa Şenol, sıkı bir hazırlık yapıyor. Başkan Ahmet Şahin de biletler ve sanatçılar konusunda bir komisyon kurdu ve gece için özel çalışma yapılıyor.

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