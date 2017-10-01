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Gölcükspor: 3 Erciyes: 0

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Gölcükspor: 3 Erciyes: 0
Darıca GB ve Kocaeli Birlik rakipleri ile berabere kalırken, Gölcükspor, 3 puanı 3 golle aldı.

İNEGÖLSPOR:1- KOCAELİ BİRLİKSPOR:1

STAT: İnegöl İlçe Stadı

HAKEMLER: Emre Abar (Manisa)**, Mustafa Han (İzmir)**, Uğur Erdoğan (İzmir)**

İNEGÖLSPOR: Şener Özcan**, Kemal Hastürk**, İsa Akgöl** (Ahmet dk.81?), Bilal Özdemir**, Enes Ata**, Raif Demir**, Ali Sakal** (Uğur dk.63 **), Emirhan Aydoğan**, Kenan Şahin**, Anıl Şahin**, Barış Sinan Üstün** (Okan dk.46 **)

KOCAELİ BİRLİKSPOR: Onur Behiç Özalgan**, Atakan Narin**, Emirhan Subaş**, Muhammet Özkal**, Yahya Kemal Baki**, Raif Uzuner**, Melih İnan** (Batuhan dk.76 **), Semih Üstün**, Talha Özler**, Emrecan Yıldızhan** (Tayyip dk.89?), Mehmet Mustafa Yıldızaç**

GOLLER: Semih dk.11, Okan Deniz dk.85

SARI KARTLAR: Emirhan Subaş, İsa, Muhammet, Semih, Emirhan, Onur Behiç, Tayyip

 

KAYSERİ ERCİYES:0-GÖLCÜKSPOR:3

STAT: Atatürk Sp. Komp. Yan Saha

HAKEMLER: Oğuzhan Aksu**, Hakan Akkaynak**, Halil Tolgahan Demir**

KAYSERİ ERCİYES: Osman*, Yiğit* (Batu dk.46 *), Muhammet*, Ömer* (Can dk.65 *), Furkan*, Osman Türkmen*, Emre*, Yusuf*, Seyfettin*, Turgay*, Cüneyt*

GÖLCÜKSPOR: İlyas***, Furkan***, Yunus Ömer***, Sedat*** (Yolcu dk.75 ***), Berke*** (Ahmet Kutluer dk.68 ***), Selim***, Onur***, Emre***, Cihan***, Devrim***

GOLLER: Yusuf Yücel k.k. dk.44, Ömer Faruk dk.45, Berke dk.55

SARI KARTLAR: Yiğit, Cüneyt, Furkan, Yusuf

KIRMIZI KART: Cüneyt dk.51

 

DARICA G.B.:0-EROKSPOR:0

STAT: Darıca İlçe

HAKEMLER: Efe Tanrıverdi**, Hamdi Tontu**, Serdar Osman Akarsu**

DARICA G.B.: Gökhan**, Alper**, Yusuf**, Emrullah**, Özer**, Aziz**, Bünyamin** (Kerem dk.54 **), Mehmet**, Doğancan**, Hayrullah**, Halil** (Cafercan dk.78 **)

EROKSPOR: Murat**, Rızvan**, Tolga**, Gökalp**, Şeyhmus**, Safa** (Barış dk.89?), Emrah** (Savaş dk.46 **), Adem**, Cerem** (Uğur dk.75 **), Alper**, Mert**

GOL: Yok.

SARI KARTLAR: Mert, Adem, Doğancan, Safa

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