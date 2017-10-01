Gölcükspor: 3 Erciyes: 0

İNEGÖLSPOR:1- KOCAELİ BİRLİKSPOR:1
STAT: İnegöl İlçe Stadı
HAKEMLER: Emre Abar (Manisa)**, Mustafa Han (İzmir)**, Uğur Erdoğan (İzmir)**
İNEGÖLSPOR: Şener Özcan**, Kemal Hastürk**, İsa Akgöl** (Ahmet dk.81?), Bilal Özdemir**, Enes Ata**, Raif Demir**, Ali Sakal** (Uğur dk.63 **), Emirhan Aydoğan**, Kenan Şahin**, Anıl Şahin**, Barış Sinan Üstün** (Okan dk.46 **)
KOCAELİ BİRLİKSPOR: Onur Behiç Özalgan**, Atakan Narin**, Emirhan Subaş**, Muhammet Özkal**, Yahya Kemal Baki**, Raif Uzuner**, Melih İnan** (Batuhan dk.76 **), Semih Üstün**, Talha Özler**, Emrecan Yıldızhan** (Tayyip dk.89?), Mehmet Mustafa Yıldızaç**
GOLLER: Semih dk.11, Okan Deniz dk.85
SARI KARTLAR: Emirhan Subaş, İsa, Muhammet, Semih, Emirhan, Onur Behiç, Tayyip
KAYSERİ ERCİYES:0-GÖLCÜKSPOR:3
STAT: Atatürk Sp. Komp. Yan Saha
HAKEMLER: Oğuzhan Aksu**, Hakan Akkaynak**, Halil Tolgahan Demir**
KAYSERİ ERCİYES: Osman*, Yiğit* (Batu dk.46 *), Muhammet*, Ömer* (Can dk.65 *), Furkan*, Osman Türkmen*, Emre*, Yusuf*, Seyfettin*, Turgay*, Cüneyt*
GÖLCÜKSPOR: İlyas***, Furkan***, Yunus Ömer***, Sedat*** (Yolcu dk.75 ***), Berke*** (Ahmet Kutluer dk.68 ***), Selim***, Onur***, Emre***, Cihan***, Devrim***
GOLLER: Yusuf Yücel k.k. dk.44, Ömer Faruk dk.45, Berke dk.55
SARI KARTLAR: Yiğit, Cüneyt, Furkan, Yusuf
KIRMIZI KART: Cüneyt dk.51
DARICA G.B.:0-EROKSPOR:0
STAT: Darıca İlçe
HAKEMLER: Efe Tanrıverdi**, Hamdi Tontu**, Serdar Osman Akarsu**
DARICA G.B.: Gökhan**, Alper**, Yusuf**, Emrullah**, Özer**, Aziz**, Bünyamin** (Kerem dk.54 **), Mehmet**, Doğancan**, Hayrullah**, Halil** (Cafercan dk.78 **)
EROKSPOR: Murat**, Rızvan**, Tolga**, Gökalp**, Şeyhmus**, Safa** (Barış dk.89?), Emrah** (Savaş dk.46 **), Adem**, Cerem** (Uğur dk.75 **), Alper**, Mert**
GOL: Yok.
SARI KARTLAR: Mert, Adem, Doğancan, Safa