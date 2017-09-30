Gölcükspor, Erciyes’i de geç artık!

3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Gölcükspor yarın küme düşmesine kesin gözü ile bakılan ve TFF tarafından da 3 puanı silinen Kayseri Erciyespor ile karşı karşıya gelecek

Kaçırdığı gollerle adeta saç baş yolduran Kırmızı Siyahlı ekip, zayıf rakibi karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. HATA LÜKSÜ YOK Hafta içi mesaisinde sahasında Ankara Demirspor’u konuk eden ve galibiyeti kaçıran Kırmızı Siyahlılar, krizdeki rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Gölcükspor ligde oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 de yenilgi aldı. Kayseri Erciyesspor ise 5 maç sonunda 1 puan aldı. Bu puanı ise çok ciddi bir yatırım yapan temsilcimiz Darıca Gençlerbirliği’nden elde etti. Atatürk Spor Kompleksi yan açık sahadaki maç saat 15’te başlayacak ve mücadelede Mersin Bölgesi’nden Oğuzhan Aksu düdük çalacak. Erdem ÖVÜÇ 3. LİG 2. GRUP PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Turgutluspor 5 3 2 0 8 3 11 2 Diyarbekirspor 5 3 2 0 8 5 11 3 Pazarspor 5 3 2 0 6 3 11 4 Erokspor 5 3 1 1 8 2 10 5 Darıca Gençlerbirliği 5 2 3 0 6 3 9 6 Van BBSK 5 2 1 2 8 5 7 7 Anadolu Bağcılar SK 5 2 1 2 5 5 7 8 1461 Trabzon 5 2 1 2 6 7 7 9 24 Erzincanspor 5 2 1 2 6 7 7 10 Ankara Demirspor 5 2 1 2 4 6 7 11 Tire 1922 5 0 5 0 6 6 5 12 Muğlaspor 5 1 2 2 4 5 5 13 Yeşil Bursa 5 1 2 2 2 3 5 14 Gölcükspor 5 1 2 2 4 6 5 15 Ergene Velimeşe 5 0 4 1 4 5 4 16 Yeni Orduspor 5 0 3 2 5 7 3 17 Kırıkhanspor 5 0 2 3 1 5 2 18 Kayseri Erciyesspor 5 0 1 4 0 8 -2 Not: Kayseri Erciyespor’un 3 puanı silindi. YARININ PROGRAMI 14:30 24 Erzincan Yeşil Bursa 14:30 Yeni Orduspor Kırıkhanspor 14:30 Pazarspor Diyarbekirspor 15:00 Ankara Demir Tire 1922 15:00 Kayseri Erciyes GÖLCÜKSPOR 15:30 Anadolu Bağcılar Van BBSK 15:30 Ergene Velimeşe Turgutluspor 15:30 Muğlaspor 1461 Trabzon 15:30 DARICA GB Erokspor