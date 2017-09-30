Gölcükspor, Erciyes’i de geç artık!

Kaçırdığı gollerle adeta saç baş yolduran Kırmızı Siyahlı ekip, zayıf rakibi karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.
HATA LÜKSÜ YOK
Hafta içi mesaisinde sahasında Ankara Demirspor’u konuk eden ve galibiyeti kaçıran Kırmızı Siyahlılar, krizdeki rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Gölcükspor ligde oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 de yenilgi aldı. Kayseri Erciyesspor ise 5 maç sonunda 1 puan aldı. Bu puanı ise çok ciddi bir yatırım yapan temsilcimiz Darıca Gençlerbirliği’nden elde etti. Atatürk Spor Kompleksi yan açık sahadaki maç saat 15’te başlayacak ve mücadelede Mersin Bölgesi’nden Oğuzhan Aksu düdük çalacak. Erdem ÖVÜÇ
3. LİG 2. GRUP PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P
1
Turgutluspor
5
3
2
0
8
3
11
2
Diyarbekirspor
5
3
2
0
8
5
11
3
Pazarspor
5
3
2
0
6
3
11
4
Erokspor
5
3
1
1
8
2
10
5
Darıca Gençlerbirliği
5
2
3
0
6
3
9
6
Van BBSK
5
2
1
2
8
5
7
7
Anadolu Bağcılar SK
5
2
1
2
5
5
7
8
1461 Trabzon
5
2
1
2
6
7
7
9
24 Erzincanspor
5
2
1
2
6
7
7
10
Ankara Demirspor
5
2
1
2
4
6
7
11
Tire 1922
5
0
5
0
6
6
5
12
Muğlaspor
5
1
2
2
4
5
5
13
Yeşil Bursa
5
1
2
2
2
3
5
14
Gölcükspor
5
1
2
2
4
6
5
15
Ergene Velimeşe
5
0
4
1
4
5
4
16
Yeni Orduspor
5
0
3
2
5
7
3
17
Kırıkhanspor
5
0
2
3
1
5
2
18
Kayseri Erciyesspor
5
0
1
4
0
8
-2
Not: Kayseri Erciyespor’un 3 puanı silindi.
YARININ PROGRAMI
14:30
24 Erzincan
Yeşil Bursa
14:30
Yeni Orduspor
Kırıkhanspor
14:30
Pazarspor
Diyarbekirspor
15:00
Ankara Demir
Tire 1922
15:00
Kayseri Erciyes
GÖLCÜKSPOR
15:30
Anadolu Bağcılar
Van BBSK
15:30
Ergene Velimeşe
Turgutluspor
15:30
Muğlaspor
1461 Trabzon
15:30
DARICA GB
Erokspor