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Gölcükspor, Erciyes’i de geç artık!

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Gölcükspor, Erciyes’i de geç artık!
3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Gölcükspor yarın küme düşmesine kesin gözü ile bakılan ve TFF tarafından da 3 puanı silinen Kayseri Erciyespor ile karşı karşıya gelecek

Kaçırdığı gollerle adeta saç baş yolduran Kırmızı Siyahlı ekip, zayıf rakibi karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.

 

HATA LÜKSÜ YOK

Hafta içi mesaisinde sahasında Ankara Demirspor’u konuk eden ve galibiyeti kaçıran Kırmızı Siyahlılar, krizdeki rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Gölcükspor ligde oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 de yenilgi aldı. Kayseri Erciyesspor ise 5 maç sonunda 1 puan aldı. Bu puanı ise çok ciddi bir yatırım yapan temsilcimiz Darıca Gençlerbirliği’nden elde etti. Atatürk Spor Kompleksi yan açık sahadaki maç saat 15’te başlayacak ve mücadelede Mersin Bölgesi’nden Oğuzhan Aksu düdük çalacak. Erdem ÖVÜÇ

 

3. LİG 2. GRUP PUAN DURUMU

       TAKIMLAR                                                         O   G    B   M   A   Y     P

1

Turgutluspor

5

3

2

0

8

3

11

 

2

Diyarbekirspor

5

3

2

0

8

5

11

 

3

Pazarspor

5

3

2

0

6

3

11

 

4

Erokspor

5

3

1

1

8

2

10

 

5

Darıca Gençlerbirliği

5

2

3

0

6

3

9

 

6

Van BBSK

5

2

1

2

8

5

7

 

7

Anadolu Bağcılar SK

5

2

1

2

5

5

7

 

8

1461 Trabzon

5

2

1

2

6

7

7

 

9

24 Erzincanspor

5

2

1

2

6

7

7

 

10

Ankara Demirspor

5

2

1

2

4

6

7

 

11

Tire 1922

5

0

5

0

6

6

5

 

12

Muğlaspor

5

1

2

2

4

5

5

 

13

Yeşil Bursa

5

1

2

2

2

3

5

 

14

Gölcükspor

5

1

2

2

4

6

5

 

15

Ergene Velimeşe

5

0

4

1

4

5

4

 

16

Yeni Orduspor

5

0

3

2

5

7

3

 

17

Kırıkhanspor

5

0

2

3

1

5

2

 

18

Kayseri Erciyesspor

5

0

1

4

0

8

-2

 

Not: Kayseri Erciyespor’un 3 puanı silindi. 

 

YARININ PROGRAMI

14:30

 

24 Erzincan

Yeşil Bursa

14:30

 

Yeni Orduspor

Kırıkhanspor

14:30

 

Pazarspor

Diyarbekirspor

15:00

 

Ankara Demir

Tire 1922

15:00

 

Kayseri Erciyes

GÖLCÜKSPOR

15:30

 

Anadolu Bağcılar

Van BBSK

15:30

 

Ergene Velimeşe

Turgutluspor

15:30

 

Muğlaspor

1461 Trabzon

15:30

 

DARICA GB

Erokspor

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