Gölcükspor ilk galibiyetini aldı

Spor Toto 3.Lig 2.Grup temsilcimiz Gölcükspor kendi evinde konuk ettiği, Ergene Velimeşe maçını Berke Bıyık ile Selçuk Baştürk’ün attığı gollerle maçı 2-1 kazandı.

Spor Toto 3.Lig 2.Grup temsilcimiz Gölcükspor kendi evinde konuk ettiği, Ergene Velimeşe maçını Berke Bıyık ile Selçuk Baştürk’ün attığı gollerle maçı 2-1 kazandı. Kırmızı Siyahlılar geçen hafta deplasmanda Muğlaspor karşısında aldığı yenilgi ile sarsılmıştı. Gölcükspor önceki gün konuk ettiği, Ergene Velimeşeyi her iki yarıda attığı gollerle yenmeyi başardı ve bu galibiyetle puanını 4’e yükseltirken, ilk galibiyetiyle tanıştı.

SOYDAŞ: ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK

Gölcükspor teknik sorumlusu Ramis Soydaş, maç sonrası “Bizim adımıza zor bir maç oldu. Geçen hafta Muğlaspor deplasmanında aldığımız yenilgi sonrasında, Ergene Velimeşe karşısında galibiyet dışında başka sonuç düşünmedik. Havanın sıcak olması her iki takımı da etkiledi. Biz kendi saha ve seyircimizin desteği ile çok önemli galibiyet elde ettik. Artık bundan sonra iyi günler gelecek. Bu hafta sonu zorlu Pazarspor deplasmanında yine sahaya galibiyet için çıkacağız” dedi.

ŞAHİN: FUTBOLCULARIMI KUTLUYORUM

Gölcükspor Başkanı Ahmet Şahin ise “Kendi evimizde, seyircimizin desteğiyle çok önemli bir galibiyet elde ettik. Futbolcularım gerçekten sahada savaştı ve seri galibiyetlere başladı. Bundan sonraki tüm maçlarda kazanmak istiyoruz. Ergene Velimeşe boş takım değil. İyi futbolculardan kurulu bir takım. Öncelikle tüm futbolcularımı kutluyorum. Aldıkları galibiyet çok önemliydi” dedi. Ahmet AKAY