  • BIST 107.742
  • Altın 145,962
  • Dolar 3,4391
  • Euro 4,1064
  • Kocaeli : 29 °C
  • İstanbul : 26 °C
  • Sakarya : 28 °C

Gölcükspor ilk galibiyetini aldı

»
Gölcükspor ilk galibiyetini aldı
Spor Toto 3.Lig 2.Grup temsilcimiz Gölcükspor kendi evinde konuk ettiği, Ergene Velimeşe maçını Berke Bıyık ile Selçuk Baştürk’ün attığı gollerle maçı 2-1 kazandı.

Spor Toto 3.Lig 2.Grup temsilcimiz Gölcükspor kendi evinde konuk ettiği, Ergene Velimeşe maçını Berke Bıyık ile Selçuk Baştürk’ün attığı gollerle maçı 2-1 kazandı. Kırmızı Siyahlılar geçen hafta deplasmanda Muğlaspor karşısında aldığı yenilgi ile sarsılmıştı. Gölcükspor önceki gün konuk ettiği, Ergene Velimeşeyi her iki yarıda attığı gollerle yenmeyi başardı ve bu galibiyetle puanını 4’e yükseltirken, ilk galibiyetiyle tanıştı.

 

SOYDAŞ: ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK

Gölcükspor teknik sorumlusu Ramis Soydaş, maç sonrası “Bizim adımıza zor bir maç oldu. Geçen hafta Muğlaspor deplasmanında aldığımız yenilgi sonrasında, Ergene Velimeşe karşısında galibiyet dışında başka sonuç düşünmedik. Havanın sıcak olması her iki takımı da etkiledi. Biz kendi saha ve seyircimizin desteği ile çok önemli galibiyet elde ettik. Artık bundan sonra iyi günler gelecek. Bu hafta sonu zorlu Pazarspor deplasmanında yine sahaya galibiyet için çıkacağız” dedi.

 

ŞAHİN: FUTBOLCULARIMI KUTLUYORUM

Gölcükspor Başkanı Ahmet Şahin ise “Kendi evimizde, seyircimizin desteğiyle çok önemli bir galibiyet elde ettik. Futbolcularım gerçekten sahada savaştı ve seri galibiyetlere başladı. Bundan sonraki tüm maçlarda kazanmak istiyoruz. Ergene Velimeşe boş takım değil. İyi futbolculardan kurulu bir takım. Öncelikle tüm futbolcularımı kutluyorum. Aldıkları galibiyet çok önemliydi” dedi.  Ahmet AKAY

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tekirdağ’daki tercih Yusuf oldu17 Eylül 2017 Pazar 15:11
  • Samet Önger resmen savaştı17 Eylül 2017 Pazar 15:08
  • Yunus İlgen tribünden izledi17 Eylül 2017 Pazar 15:07
  • Bir de taraftarla görelim17 Eylül 2017 Pazar 15:06
  • Sentetik sahanın acımasızlığı!..17 Eylül 2017 Pazar 15:04
  • Çınarlıspor ilk haftanın lideri oldu "2-0"17 Eylül 2017 Pazar 14:49
  • 5.Altın Kemer Paşa Yağlı Güreşleri Başpehlivanı İsmail Balaban17 Eylül 2017 Pazar 09:52
  • Kocaelispor küme düşer mi?16 Eylül 2017 Cumartesi 19:12
  • Çok yazık oldu!16 Eylül 2017 Cumartesi 17:38
  • Türkiye Şampiyonası Gölkay'da başladı16 Eylül 2017 Cumartesi 13:50
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim