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Gölcükspor kamp yapmıyor

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Gölcükspor kamp yapmıyor
3.Lig temsilcimiz Gölcükspor kamp yapmama kararı aldı. Güven tazeleyen başkan Şahin kemerleri sıkıyor.

2 YIL ÖNCEKİ GİBİ…

Adem Ellibeş’in genel kaptan olduğu iki yıl önceki İsmail Gençdemir dönemindeki gibi kemer sıkma kararı alan Başkan Ahmet Şahin, ayağını yorganına göre uzatıyor. Pazartesi günü tesislerde Ramiz Soydaş yönetiminde çalışmalara başlayacak olan Kırmızı Siyahlılar, Kartepe’ye gelecek takımları yakın takibe alacak. Bunlardan biri de Elazığspor olacak.

 

KESİN KARAR YOK…

Geçen yıl Kızılcahamam’da kamp yapan takım, bol bol 2.lig kulüpleriyle oynamış ve süper sonuçlar almasına rağmen, lig başlayınca sıfır çekmişti. Son sıraya çakılan takım sonradan toparlanmıştı. Bu da kampın faydası ve zararını tartışma konusu yapmıştı. Gölcükspor, yine de bir ihtimal olarak, kamp yeri araştırmasını sürdürecek. Ama büyük ihtimalle kamp hep Gölcük’te kendi tesislerinde olacak. 

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