Gölcükspor kan kaybediyor

3.Lig 2.Grup temsilcimiz Gölcükspor, 5 maçta beş puan toplayarak, bir galibiyet 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle puanını 5’e çıkardı

Geçer hafta Pazar spor karşısında aldığı şok yenilgi sonrasında dün kendi sahasında konuk ettiği Ankara Demirspor karsında maçın 4 net gol pozisyondan yararlanamayan takım çok önemli 2 puan kaybetti.

BERKE BIYIK ÇOK KAÇIRDI

Maç sonrası Gölcükspor futbolcuları sahayı üzüntü içinde terk ederken teknik sorumlu Ramiz Soydaş ve kulüp Başkanı Ahmet Şahin futbolculara moral vermeye çalıştı. Günün belki en dikkat çeken isimlerinden Berke Bıyık, adeta saç baş yoldurdu. Gölcükspor, golcü sıkıntısını bir kez daha yakından hissetti. Kırmızı Siyahlılar, pazar günü deplasmanda oynanacak Erciyes maçı için hazırlıklarına hemen başladı.

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