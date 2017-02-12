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Gölcükspor’da başarının anahtarı: Takım savunması

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Gölcükspor’da başarının anahtarı: Takım savunması
3. Lig 1. Grup’ta ilk 5 iddiası süren Gölcükspor, düşmeme mücadelesi veren Kozan Belediyespor ile Gölcük’te karşılaşmış, maç boyunca çekişmenin hakim olduğu mücadeleyi Sedat’ın bitime 10 dakika kala penaltıdan attığı golle 1-0 kazanmıştı.

Puanını 35’e çıkaran Kırmızı Siyahlılar, Çorum Belediyespor’u bir kez daha yakaladı ve ikili averajda rakibinin üzerinde yer aldı.

 

HEDEFE YÜRÜYORLAR

Geçtiğimiz hafta hakemi geçemeyen ve Kızılcabölükspor’a deplasmanda 1-0 mağlup olan Gölcükspor, 12 hafta sonra sahadan yenilgi ile ayrılmıştı. Kozan galibiyeti ile morallenen Gölcükspor’da başarının anahtarının ne olduğu bu maçta bir kez daha ortaya çıktı. Takım savunması ve saha içi disiplini ile sonuca gitmesini bilen Gölcükspor hedefe emin adımlarla ilerliyor.

 

SON 13 MAÇTA 6 GOL YEDİ

Bitirici bölgede yeteri kadar üretken olamasa da öne geçtiği maçlarda skoru korumasını bilen bir kimlikle sahadaki yerini alan Gölcükspor, Kozan maçında da tek atıp 3 aldı. Son 13 maçta kalesinde sadece 6 gole izin veren Gölcükspor, ikinci yarıda iç sahada oynadığı maçlarda gol yemedi.Sezonun ikinci yarısında evinde Kartal, Çorum ve Kozan’ı 1-0 deviren Şimşekler, 12 iç saha maçında 22 puan topladı.

 

SAVUNMA OTURUNCA

Son derece zor bir grupta mücadele veren Gölcükspor, sezonun ilk bölümünde savunma kurgusunu bir türlü oturtamamış ve üst üste puanlar kaybetmişti. Bu handikapın farkında olan genç ve başarılı teknik adam Yusuf Tokuş önce savunma hattına yaptığı kritik dokunuşlarla gol yememeyi, ardından Gölcükspor’u sonuca giden bir takım haline getirdi.Erdem ÖVÜÇ

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