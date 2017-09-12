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Gölcük’te 25. Yeşil elma festivali başlıyor

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Gölcük’te 25. Yeşil elma festivali başlıyor
Gölcük Belediyesi tarafından 15-16 Eylül 2017 tarihleri arasında 25’inci Yeşil İhsaniye Elma Festivali gerçekleşecek. Ford Otosan sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan festivalde halka toplamda 2 ton elma dağıtılacak

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Bu yıl 25’ncisi düzenlenecek olan Gölcük Belediyesi 25. Yeşil İhsaniye Elma Festivali hakkında, İhsaniyeli Meyve üreticisi Yakup Macar’ın bahçesinde,  basın toplantısı düzenleyerek festival hakkında açıklamalarda bulundu. Gölcük Belediyesi öncülüğünde, Ford Otosan’ın sponsorluğunda 15-16 Eylül 2017 tarihleri arasında Yeşil İhsaniye Elma Festivali'nin 25.gerçekleşecek. Basın toplantısına Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş’in yanı sıra Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Levent Değirmenci, İhsaniye Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yusuf Zorlu, Üretici Murat Zorlu, bahçe sahibi Yakup Macar, Ford Otosan İnsan Kaynakları Müdürü Ali Rıza Aksoy katılım gösterdi. Festivalde halka 2 ton elma dağıtılacak. Üreticilerden 8 ton elmayı ise Ford Otosan satın alacak.

 

FESTİVAL KENT MEYDANINDA

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, “Bugün 25’incisini yapıyoruz. Bana dün gibi geliyor açıkçası. Bu coğrafyanın hem denizi var, hem ormanı var, hem de çeşitli meyve ürünleri var. Birçok meyve çeşidinin içerisinde en tanınmışı ve üretileni elma ve armuttur. Elma 5 bin ton armutta 7 bin ton civarında üretiliyor.Bölgede elma ve armutun yanı sıra şeftali, kiraz, erik, ceviz, çavuş üzümü ve kestane de üretilmektedir. Üreticilerimiz ısrarla üretime devam ediyorlar. Bizler de yerel yönetimler olarak katkı vermeye çalışıyoruz. Üreticilerimiz gayret ettikçe bizler de . 15-16 Eylül tarihleri arasından İhsaniye’deki kent meydanında festivalimizi gerçekleştireceğiz” dedi.

 

BAŞKAN TARİHÇEYİ ANLATTI

Başkan Ellibeş 25. Yeşil İhsaniye Elma Festivali’nin tanıtım toplantısında festivalin tarihçesine ilşkin açıklamalarda bulunarak, “İhsaniyemiz İzmit körfezinde kıyısı ile maviyi; Samanlı dağları etekleriyle yeşili bünyesinde barındırır. Özellikler sulu tarım ve meyvecilik İhsaniye’mizin önemli bir geçim kaynağıdır. Yetiştirdiği Elma, Margarin Armudu ile ün salmıştır. Bu anlamda 1975 yılında İhsaniyeli elma üreticilerinin desteği ile başlayıp 1977-1978 ve 1979 yıllarında Yeşil İhsaniye Elma Festivali devam etmiştir.

 

DEPREM DOLAYISIYLA ARA VERİLMİŞTİ

1980 sonrası 15 yıllık bir aradan sonra 1996 yılında İhsaniye Belediyesinin girişimleri ile yeniden başlatılan festival 1997-1998 yıllarında gerçekleştikten sonra 1999 Gölcük Depremi nedeniyle iki yıl ara verilmiştir. 1999 Depremi sonrası yaraların sarılmaya başlamasıyla 2002 yılında İhsaniye Belediyesi tarafından yeniden başlatılan etkinlikler halen devam etmektedir. 120 civarında müstahsil olup bunun 80-85 i meyve üreticisidir” ifadelerini kullandı.   Yarışmalar Golden Delicious,StarkingDelicious,Starkrimson,Garny Smith ve Gölcük Armudu dallarında yapılacak. Selin BECER

 

YARIŞMA HEDİYELERİ

Birincilere: Kupa, 1’er adet Cumhuriyet Altını ve tarım ilacı

İkinciler: Plaket, 1’er adet yarım altın ve tarım ilacı

Üçüncülere: Plaket, 1’er adet küçük altın ve tarım ilacı

Dördüncülere: Mansiyon ödülü, plaket, tarım ilacı

Beşincilere: Mansiyon ödülü, plaket, tarım ilacı

Her katılımcıya teşekkür belgesi ile birlikte 1 adet tarım ilacı

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Yorumlar
Hamsi
12 Eylül 2017 Salı 13:49
13:49
Gölcükte yeşil elma kaldı mı elma ağaçları kesildi konutlar yapıldı, buna iskan verenler ben değilim
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