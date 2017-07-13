Gölcük’te Ahşap Heykel Sempozyumu Başladı

1993 yılından beri gelenekselleşerek Gölcük Belediyesi’nin ev sahipliğinde günümüze dek sürdürülen ‘Uluslar arası Değirmendere Zühtü Müridoğlu Ahşap Heykel Sempozyumu’nun 24’üncüsü 11 Temmuz-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sempozyum Gölcük Vizyon 2023 projesi kapsamında Gölcük Belediyesi, Gölcük Kent Konseyi ve Kocaeli Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştiriliyor. Uluslararası Zühtü Müridoğlu Ahşap Heykel Sempozyumu’nun tanıtım toplantısı Değirmendere Çınarlık Meydanı’nda yapıldı.
3 TÜRK, 3 YABANCI SANATÇI KATILDI
Sempozyumun tanıtım toplantısına Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Çakır, Gölcük Kent Konseyi Başkanı Metin Şentürk, KOÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Canan Zehra Bayer, KOÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Başkanı Nevzat Atalay katılım gösterdi. Toplantıda ayrıca sempozyumun proje yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Yarkın Biçer’in öncülüğünde ahşap heykel sanatçıları Ürün Ünal, İmdat Avcı, Begüm Tekay, Ukraynalı Lyudmyla Mysko, Rus Glebos Thachenko ve İranlı Farshid Elishai Sayad da katıldı.
ÇINARLIK KENT MEYDANI’NDA KAPANIŞ
Uluslar arası Değirmendere Ahşap Heykel Sempozyumu 28 Temmuz Cuma günü saat 19.00’da Çınarlık Meydanı’nda gerçekleştirilecek kapanış töreniyle sona erecek. Sempozyumun Gölcük kentine, Kocaeli Üniversitesine ve ahşap heykel sanatına değer katması bekleniyor.