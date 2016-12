Gölcük’te başarılı fotoğrafçılar ödüllendirildi

Gölcük Belediyesi ve Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (GFSD) işbirliği ile bu yıl 7. düzenlenen Ulusal Fotoğraf Yarışması ve 2. Uluslararası Fotoğraf yarışmasında derece alan fotoğraf sanatçıları ve Jüri üyeleri ödüllerini aldı.

İlimizin en önemli tarihi yapılarından birisi olan, Kazıklı Kervansaray Kültür yapısı, çok önemli sanat olayına ev sahipliği yaptı. Gölcük Belediyesi ve Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (GFSD) işbirliği ile bu yıl 7. düzenlenen Ulusal Fotoğraf Yarışması ve 2. Uluslararası Fotoğraf yarışmasında derece alan fotoğraf sanatçıları ve Jüri üyeleri, önceki akşam Tarihi Kazıklı Kervansaray'da düzenlenen ödül töreniyle teşekkür belgelerini ve ödüllerini aldı. Bu yıl dijital olarak düzenlenen yarışmanın her iki kategorisine; 544 kişi 1982 fotoğrafla katıldı ve katılım rekoru kırıldı.Hollandalı fotoğraf sanatçısı Wilco van Herpen’in de konuk olarak katıldığı gecede fotoğraf yarışmasın da derece giren eserler yer aldı.

HERPEN, “ANI FOTOĞRAFLARLA ÖLÜMSÜZLEŞTİRİN”

Kazıklı Kervansaray'da düzenlenen edilen ödül törenine, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Tektaş, Gölcük Kent Konseyi Başkanı Dr. Metin Şentürk, Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmi Kocaman,GFSD Başkanı İsmail İkiz, TFSF temsilcisi. Cengizhan Günesen ve Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği (KASK)Başkanı Ümran Özdemir başta olmak üzere çok sayıda davetlinin katıldığı programın açılış konuşmasını Hollandalı gazeteci ve fotoğrafçı Wilco Van Herpen yaptı.Fotroğrafın önemine değinen Herpen, bulunduğunuz anı yaşayın ve onu fotoğraflarla ölümsüzleştirin ifadelerini kullandı.

KATILIM REKORU KIRILDI

Herpen’in ardından konuşma yapan ve bu yıl katılımın çok yüksek olduğunu ve katılım rekoru kırıldığını belirten Gölcük Fotoğraf ve sinema Sanatı Derneği (GFSD) Başkanı İsmail İkiz, “Gölcük Belediyesi ile ortaklaşa olarak bu yıl 7.sini düzenlediğimiz Ulusal Fotoğraf Yarışması, hem konusu hem de katılım sayısı ile Türkiye’nin en prestijli yarışmalarından biri haline geldi. Böyle bir sonuca ulaşmamıza katkısı olan Gölcük Belediyesine ve tüm katılımcılarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu yarışmalarımızda Türkiye’nin Kültür Mirası ile ilgili çok önemli bir arşiv oluştuğunu gururla söyleyebiliriz. Tüm katılımcılarımıza, Gölcük Belediyesi Başkanı Mehmet Ellibeş’e, jüri üyelerimize ve emeği geçen tüm dernek üyelerimize teşekkürlerimi iletmek istiyorum” dedi.

GÖLCÜK’TE SANAT VAR

Sanatsal faaliyetlere her zaman destek verdiklerini dile getiren ve yarışmada dereceye giren fotoğrafçıları tebrik eden Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Tektaş, “Gölcük, bir çok etkinlikte olduğu gibi sanatsal faaliyetlerde de her zaman ön planda. GFSD, anlamda her zaman bizim yardımcımız. Öncelikle dernek başkanımıza, jüri üyelerimize ve fotoğraflarıyla yarışmaya katılan bütün fotoğraf sanatçılarına teşekkür ediyorum” dedi. Konuşmaların ardından Başkan Yardımcısı Tektaş ile Dernek Başkan'ı İkiz , sırasıyla A ve B Kategorilerinde ödüle layık görülen fotoğraf sanatçılara plaketlerini ve teşekkür belgelerini takdim etti.

Nurşah ŞAHİN