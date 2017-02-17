Gölcük’te ‘Düşler ve Renkler’ resim sergisi

Ressam-Şair Ali Gültekin tarafından ‘Düşler ve Renkler’ isimli soyut resim sergisi açıldı.

Ressam-Şair Ali Gültekin tarafından Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi'nde ‘Düşler ve Renkler’ isimli soyut resim sergisi açıldı. Açılışa Gölcük Belediyesi Başkan Yardımcısı Levent Değirmenci, Gölcük Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nurten Turnalı ve sanatsever katılım gösterdi. 21 eserin sahnelendiği sergide resimler beğeniyle incelendi.

“ELİMİZDEN GELEN DESTEĞİ VERİYORUZ”

Başkan Yardımcısı Değirmenci, "Hizmet yelpazemiz içinde sanatsal ve kültürel etkinlikler var. Gölcük'te sanatı canlandırmak, sanatçıya destek olmak adına elimizden gelen desteği veriyoruz. Bu serginin hazırlanmasında emek veren sanatçımız Ali Gültekin'i gönülden kutluyorum" dedi.

“FARKLI GÖRÜR VE DÜŞÜNÜRLER”

Sanatçı Ali Gültekin ise “Ressamlar, ufku açık ruhunu tüm realitesiyle eserlerine yansıtan ve Allah'ın tüm insanoğlundan farklı olarak yetenek bahşedilerek seçmiş olduğu nadir insanlardır. Farklı görür, farklı düşünür. Bu anlamda serginin açılmasında destek veren Gölcük Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" dedi.