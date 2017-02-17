  • BIST 88.460
  • Altın 146,863
  • Dolar 3,6718
  • Euro 3,9098
  • Kocaeli : 3 °C
  • İstanbul : 5 °C
  • Sakarya : 3 °C

Gölcük’te ‘Düşler ve Renkler’ resim sergisi

»
Gölcük’te ‘Düşler ve Renkler’ resim sergisi
Ressam-Şair Ali Gültekin tarafından ‘Düşler ve Renkler’ isimli soyut resim sergisi açıldı.

Ressam-Şair Ali Gültekin tarafından Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi'nde ‘Düşler ve Renkler’ isimli soyut resim sergisi açıldı. Açılışa Gölcük Belediyesi Başkan Yardımcısı Levent Değirmenci, Gölcük Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nurten Turnalı ve sanatsever katılım gösterdi. 21 eserin sahnelendiği sergide resimler beğeniyle incelendi.

 

“ELİMİZDEN GELEN DESTEĞİ VERİYORUZ”

Başkan Yardımcısı Değirmenci, "Hizmet yelpazemiz içinde sanatsal ve kültürel etkinlikler var. Gölcük'te sanatı canlandırmak, sanatçıya destek olmak adına elimizden gelen desteği veriyoruz. Bu serginin hazırlanmasında emek veren sanatçımız Ali Gültekin'i gönülden kutluyorum" dedi.

 

“FARKLI GÖRÜR VE DÜŞÜNÜRLER”

Sanatçı Ali Gültekin ise “Ressamlar, ufku açık ruhunu tüm realitesiyle eserlerine yansıtan ve Allah'ın tüm insanoğlundan farklı olarak yetenek bahşedilerek seçmiş olduğu nadir insanlardır. Farklı görür, farklı düşünür. Bu anlamda serginin açılmasında destek veren Gölcük Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" dedi.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Öğrenciler Bursa’ya götürüldü14 Şubat 2017 Salı 10:52
  • Amra yine büyüledi14 Şubat 2017 Salı 08:33
  • Gebzeli yazar, yeni kitabını tanıttı11 Şubat 2017 Cumartesi 14:41
  • Gölcük’te unutulmaz konser11 Şubat 2017 Cumartesi 09:15
  • Kocaeli'de Grup İmera izdihamı11 Şubat 2017 Cumartesi 08:21
  • “Çevrimdışı Aile” tiyatro oyunu izleyiciden tam not aldı09 Şubat 2017 Perşembe 13:15
  • Amra Kafkas Dans Ekibi sahnelerin tozunu atacak09 Şubat 2017 Perşembe 09:57
  • Kültür sanat faaliyetleri hız kesmiyor07 Şubat 2017 Salı 11:55
  • Edebiyat ve modayı birleştiren projede Sevgililer Günü çalışması07 Şubat 2017 Salı 10:03
  • Mahallenin Neşesi oyunu seyirci ile buluştu06 Şubat 2017 Pazartesi 12:02
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim