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Gölcük'te iki araç çarpıştı: 2 yaralı

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Gölcük'te iki araç çarpıştı: 2 yaralı
Gölcük'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hafif yaralandı

Kaza öğle saatlerinde, Dumlupınar Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İsmet K. idaresindeki 41 H 3770 plakalı  hafif ticari araç ile Mehmet C. idaresindeki 41 EB 653 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, hafif ticari araçta bulunan Merve K. ve Ayla K. hafif yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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