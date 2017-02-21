Gölcük’te ‘İşaret Dili Kursu’ başladı

Bülent Denlikol, Gölcük Kültür Dernekleri Platformu’na üye olan derneklerden 14 kursiyerin işaret dili eğitimi alacağını duyurdu

Gölcük Kültür Dernekleri Platformu Dönem Başkanı Bülent Denlikol, 2017 çalışma planlarında bulunan İşaret Dili Kursu’na başladıklarını duyurdu. Başkan Denlikol, Gölcük Kültür Dernekleri Platformu’na üye olan derneklerden 14 kursiyerin işaret dili eğitimi alacağını ifade etti.

“EĞİTİM SÜREKLİ OLMALI”

Kurs ile ilgili bilgiler veren Başkan Denlikol, “Gölcük Kültür Dernekleri Platformu olarak 2017 çalışma planımızda yer alan işaret dili kursu Gölcük Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde Başkan Hasan Bat başkanımız ile yaptığımız çalışmalar neticesinde başladı. Eğitimin her konuda sürekli olarak yapılması taraftarıyım” şeklinde konuştu.

“YARDIMCI OLABİLMEK İÇİN BAŞLADIK”

Denlikol, “Bizler çevremizde bulunan işitme engelli dostlarımıza yardımcı olabilmek için bu kursa başladık. Kursumuz haftada bir gün yani cumartesi günü 12.00 ile 16.00 saatleri arasında olup 1 Temmuz’da sona erecektir. Biz Gölcük Kültür Dernekleri Platformu olarak Gölcük Engelliler Dernek Başkanı Hasan Bat ve İşaret Dili öğretmenimiz Gülseren Aslan’a verdikleri katkı nedeniyle teşekkür ediyoruz” dedi.