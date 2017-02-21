  • BIST 89.123
  • Altın 143,136
  • Dolar 3,6169
  • Euro 3,8134
  • Kocaeli : 6 °C
  • İstanbul : 7 °C
  • Sakarya : 6 °C

Gölcük’te ‘İşaret Dili Kursu’ başladı

»
Gölcük’te ‘İşaret Dili Kursu’ başladı
Bülent Denlikol, Gölcük Kültür Dernekleri Platformu’na üye olan derneklerden 14 kursiyerin işaret dili eğitimi alacağını duyurdu

Gölcük Kültür Dernekleri Platformu Dönem Başkanı Bülent Denlikol, 2017 çalışma planlarında bulunan İşaret Dili Kursu’na başladıklarını duyurdu. Başkan Denlikol, Gölcük Kültür Dernekleri Platformu’na üye olan derneklerden 14 kursiyerin işaret dili eğitimi alacağını ifade etti.

 

“EĞİTİM SÜREKLİ OLMALI”

Kurs ile ilgili bilgiler veren Başkan Denlikol, “Gölcük Kültür Dernekleri Platformu olarak 2017 çalışma planımızda yer alan işaret dili kursu Gölcük Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde Başkan Hasan Bat başkanımız ile yaptığımız çalışmalar neticesinde başladı. Eğitimin her konuda sürekli olarak yapılması taraftarıyım” şeklinde konuştu.

 

“YARDIMCI OLABİLMEK İÇİN BAŞLADIK”

Denlikol, “Bizler çevremizde bulunan işitme engelli dostlarımıza yardımcı olabilmek için bu kursa başladık. Kursumuz haftada bir gün yani cumartesi günü 12.00 ile 16.00 saatleri arasında olup 1 Temmuz’da sona erecektir. Biz Gölcük Kültür Dernekleri Platformu olarak Gölcük Engelliler Dernek Başkanı Hasan Bat ve İşaret Dili öğretmenimiz Gülseren Aslan’a verdikleri katkı nedeniyle teşekkür ediyoruz” dedi.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Okul müdürlerine yönelik eğitimler başladı18 Şubat 2017 Cumartesi 13:00
  • ÇMO’dan ‘Çevre ve Doğa’ dersi önerisi18 Şubat 2017 Cumartesi 12:59
  • Minik Ayaklar Kreşi velileri bilgilendirildi18 Şubat 2017 Cumartesi 12:38
  • Kandıra’da kahve hatırı projesi18 Şubat 2017 Cumartesi 12:05
  • Uzman Pedagog-Yazar Hatice Kübra Tongar: Mutlu çocuk huzurlu ailede olur18 Şubat 2017 Cumartesi 12:02
  • İzmit Belediyesinden eğitimcilere önemli seminer16 Şubat 2017 Perşembe 15:46
  • Büyükşehir personeline, aile içi ve çocuk eğitimi16 Şubat 2017 Perşembe 13:56
  • Büyükşehir personeline, aile içi ve çocuk eğitimi16 Şubat 2017 Perşembe 12:26
  • Derince’de yoğun bakım hemşireliği eğitimi16 Şubat 2017 Perşembe 11:13
  • İzmit köylerine arıcılık eğitimi16 Şubat 2017 Perşembe 09:42
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim