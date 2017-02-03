Gölcük’te kararlar oy birliği ile alındı

Gölcük Belediye Meclisi’nin şubat ayı toplantısı önceki gün yapıldı.

Toplantıda ele alınan gündem maddeleri tek tek görüşülerek karara bağlandı. Eski Yalı Mahallesi projesinin tamamlanması ile ilgili madde, oy birliği ile kabul edildi. Buna göre Gölcük Belediyesi, çalışmayı Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürütecek.

KARARLAR 2 MART’TA ALINACAK

Ayrıca mevcut sanayi sitesi ve yeni yapılacak Gölcük Sanayi Sitesi’ndeki işyerlerinin trampa, satış, sınırlı ayni hak tesisi iş ve işlemleri maddesi oy çokluğu ile kabul edildi. Dünya Sağlık Örgütü’nün Macaristan’daki toplantısına ise Nazım Usta ve Metin Şentürk’ün katılmasına karar verildi. Madde oy birliği ile kabul edildi. Gündemin diğer maddeleri de oy birliği ile kabul edildi. Bir sonraki meclis toplantısının 2 Mart tarihinde yapılacağı belirtildi.