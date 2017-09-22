AKP'de ilçe kongreleri hız kesmeden devam ediyor. Kartepe, Karamürsel, Darıca ve Dilovası ilçe kongrelerinin ardından yarın Gölcük İlçe kongresi gerçekleşecek. Kongre de bir dönemdir başkanlık görevini yürüten ve genel merkezin kararıyla yoluna devam eden mevcut İlçe Başkanı İdris Alp rakipsiz yarışacak. 430 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede, 50 il delegesi ve 25 ilçe yöneticisi seçilecek. Öte yandan kongreye Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın katılması bekleniyor. Selin BECER
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Gölcük'te kongre heyecanı
AKP Gölcük İlçe 6.Olağan kongresi yarın 17 Ağustos Spor Salonu’nda gerçekleşecek.
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