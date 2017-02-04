Gölcük’te kulakların pasını silen kış konseri

Gölcük Belediyesi Konservatuarı Değirmendere Türk Halk Müziği Korosu tarafından kulakların pasını silen bir kış konseri verildi

Gölcük Belediyesi Konservatuarı Değirmendere Türk Halk Müziği Korosu, Değirmendere Kültür Merkezi’nde bir kış konseri verdi. Gölcüklü vatandaşların büyük ilgi gösterdiği konserde birbirinden güzel 24 türkü seslendirildi. Koro Şefi Emrullah Erçelik yönetiminde iki bölüm halinde gerçekleştirilen konserde Gölcük Belediyesi adına Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Özkalaycıoğlu, Emrullah Erçelik’e bir çiçek takdiminde bulundu. Konuklar oldukça keyif aldıkları konserde türkülere tempo tutarak eşlik etti.