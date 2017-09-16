Gölcük'te belirlenen çeşitli noktalarda 70 polis ve narkotik köpeklerin katılımıyla eş zamanlı uygulama başlatıldı.Donanma Mahallesi Yeni Garajlar mevkisinde şüphe üzerinde durdurulan araçlarda dedektör köpekle arama yapıldı. Durumundan şüphelenilen kişilerin üst aramasıyla kimlik sorgusunun yapıldığı uygulamada, ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan A.K'yi gözaltına alındı.
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Gölcük'te "narko-sokak" uygulaması
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "Narko-sokak" uygulaması yapıldı.
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