Gölcük’te okul müdürleri toplantı

Gölcük’te 2017-2018 eğitim öğretim yılı sene başı müdürler toplantısı AKV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi

Toplantıya Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, şube müdürleri Ahmet Şimşek, Yakup Alptekin, Ömer Kızıldağ ve okul müdürleri katıldı. Toplantıda yeni eğitim dönemi ile ilgili olarak gelişmeler paylaşıldı. Ayrıca okul müdürlerinin talepleri de toplantıda dinlendi.