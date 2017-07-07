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Gölcük’te pil toplama açılımı

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Gölcük’te pil toplama açılımı
Gölcük Belediyesi Temizlik İşleri Amirliği görevlileri, esnaflara atık pil toplama bidonu dağıtımının ardından yıllık ortalama 1,5 ton atık pil topluyor.

Çevreye ve dolayısı ile insanlara zarar veren pillerin toplanması konusunda önemli çalışmalar yapan Gölcük Belediyesi Temizlik İşleri Amirliği görevlileri, ilçe merkezi başta olmak üzere genele yayılarak esnaflara atık pil toplama bidonu dağıtımının ardından yıllık ortalama 1,5 ton atık pil topluyor.

 

“ÖLDÜRÜCÜ BOYUTA ULAŞIYOR”

Gölcük Belediyesi Çevre Mühendisi Serkan Aksöz, “Farkında olmadan çevreye attığımız birçok atıkta zehir bulunuyor. Çevreye en büyük zararı veren atıklardan biri de pillerdir. Günlük hayatımızda, evlerde, işyerlerinde, ulaşımda ve sanayide önemli miktarda pil kullanılmaktadır. Ancak bu pillerin bilinçsiz kullanılması ve bunun sonucunda atıklarının yok edilememesi çevreye zarar veriyor. Pil atıkları, toprağı kirletiyor ve bu yolla insan sağlığına zarar vermekte olup kimi zaman da  öldürücü boyuta ulaşabilmektedir” dedi.

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